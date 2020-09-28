Стоимость кредита на машину теперь можно просчитать онлайн: запущен автокалькулятор

Мария Шевчук Авто 15:50, 28.09.2020 Обновлено: 16:21, 28.09.2020

Сколько стоит мечта? Теперь это можно узнать буквально за несколько минут!

Если вы хотите взять кредит на автомобиль своей мечты, Глобус Банк дает вам возможность оценить свои возможности и выбрать лучший вариант, не выходя из дома.

Банк запустил у себя на сайте онлайн-автокалькулятор, который позволяет автолюбителю найти самый выгодный автокредит, выбрав город, автосалон, сумму кредита и сразу же подать Банку заявку на согласование кредита.

Автокалькулятор предлагает на Ваш выбор как новые авто, так и автомобили с пробегом десятков ведущих мировых брендов, представленных в автосалонах-партнерах Глобус Банка.

Рассмотрение заявки длится не дольше двух часов.

Потому что ехать в автосалон надо не выбирать, ехать в автосалон надо покупать!

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