Стало известно о главном секрете культового Peugeot 406 из фильма 'Такси'

Французскому YouTube-каналу Movie Car Central удалось получить в свое распоряжение культовый Peugeot 406 из фильма "Такси". Блогеры сделали обзор автомобиля, и раскрыли его главный секрет – двигатель, благодаря которому машина демонстрировала впечатляющую динамику в кадрах.

Как следует из видео, сейчас машина находится в "Музее приключений Пежо" во Франции. Всего в съемках "Такси" участвовало шесть одинаковых Peugeot 406, и этот автомобиль, собственно, один из них. А вот куда подевались остальные 5 авто, на данный момент неизвестно (чтобы посмотреть видео, доскольте новость до конца).

Интересно, что этот автомобиль Даниэля является не простым седаном, а гоночным Peugeot 406 STW. Долгие годы многие фанаты фильма считали, что в седане установлен 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель, но на самом деле это не так – как оказалось, под его капотом прячется мотор V6 мощностью 194 л.с.

Пробег машины-кинозвезды составляет 10 000 км. В целом автомобиль находится в хорошем состоянии, хотя некоторые его элементы уже пострадали в силу возраста.

Отметим, что первая часть "Такси" вышла на экраны в 1998 году. Этот фильм считается одним из лучших в карьере режиссера Люка Бессона. За годы своего существования тюнингованный Peugeot 406 Даниэля (Сами Насери) стал настоящей иконой среди любителей кино и спортивных автомобилей.

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