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17 января • обновлено в 10:04
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"Слуга народа" готовит новые штрафы для водителей и пешеходов: в чем суть

1.2т
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Участников дорожного движения хотят обязать носить светоотражающие элементы в темное время суток.

С такой инициативой выступили трое народных депутатов от "Слуги народа". Они уже зарегистрировали в Раде соответствующий законопроект.

Так, пешеходов хотят обязать "выделять" себя в условиях недостаточной видимости и ночью. За нарушение правила предлагается штраф в размере 51 гривны.

Также проект закона устанавливает обязанности для должностных лиц дорожных служб обеспечивать строителей, работающих на дороге, светоотражающими элементами.

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Для водителей, велосипедистов и погонщиков животных в темное время суток или в условиях плохой видимости предлагается ввести обязательство находиться на дороге в светоотражающих жилетах или крепить на одежду светоотражающие ленты или наклейки. За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

"Слуга народа" готовит новые штрафы для водителей и пешеходов: в чем суть

Иллюстрация

Иллюстрация

volynnews.com

Как писал OBOZREVATEL, в Украине предложили радикально наказывать за пьяное вождение – не штраф или лишение прав, а конфискация автомобиля и уголовная ответственность.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина
Теги
водительские права ПДД
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