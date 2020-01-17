"Слуга народа" готовит новые штрафы для водителей и пешеходов: в чем суть

Участников дорожного движения хотят обязать носить светоотражающие элементы в темное время суток.

С такой инициативой выступили трое народных депутатов от "Слуги народа". Они уже зарегистрировали в Раде соответствующий законопроект.

Так, пешеходов хотят обязать "выделять" себя в условиях недостаточной видимости и ночью. За нарушение правила предлагается штраф в размере 51 гривны.

Также проект закона устанавливает обязанности для должностных лиц дорожных служб обеспечивать строителей, работающих на дороге, светоотражающими элементами.

Для водителей, велосипедистов и погонщиков животных в темное время суток или в условиях плохой видимости предлагается ввести обязательство находиться на дороге в светоотражающих жилетах или крепить на одежду светоотражающие ленты или наклейки. За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Иллюстрация volynnews.com

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