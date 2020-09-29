Сколько стоит б/у Renault Logan в Украине и как выглядит самый дешевый

Renault Logan – невероятно популярный автомобиль в Украине. Благодаря доступной цене эта модель постоянно занимает позиции среди лидеров продаж. Такая популярность также создает большое количество предложений на рынке б/у авто.

АвтоОбоз выяснил, с какой суммой можно приблизиться к покупке подержанного Renault Logan в Украине. Особенно это актуально на фоне появления модели нового поколения.

Renault Logan является довольно доступным автомобилем бюджетного сегмента. Поэтому даже самое дорогое предложение на вторичке стоит $14 900. Как мы недавно выяснили, за эту сумму в Украине можно купить подержанный электромобиль с большим пробегом. В случае же с Logan автомобиль почти новый.

Отметим, что новый "Рено Логан" стоит в Украине от $10 500. Почему б/у автомобиль дороже? Конкретный экземпляр выполнен в более практичном кузове универсал MCV. Кроме того, машина оснащена мощным дизельным двигателем объемом 1,5 л на 90 л.с.

Этот Logan в хорошей комплектации с электропакетом, круиз-контролем, кожаным рулем, климатической установкой. Пробег – всего 15 000 км. Разумеется, в такой спецификации абсолютно новый аналог обойдется дороже. Но этот вариант наглядно демонстрирует нам, что цены на вторичном рынке на один из наиболее популярных автомобилей могут быть очень разными. Как обстоят дела с дешевыми предложениями?

Самый доступный вариант, который нам удалось найти, стоит $1999 – более чем в семь раз дешевле предыдущей машины! В чем дело? Начать стоит с того, что ТС старше. Год производства – 2010. Это первое поколение модели, но после рестайлинга. К тому же, пробег равен 200 000 км. Logan проедет и больше, но цифра серьезная.

Пожалуй, более серьезным фактором формирования цены оказалось ДТП. Машина получила довольно серьезные повреждения с левой стороны. По информации продавца, двигатель и КПП работают. Наверняка машину можно заставить ехать, но сперва необходимо вложиться в ремонт. В любом случае, иметь дело с транспортными средствами, у которых в ДТП был затронут силовой каркас, довольно опасно.

Если нужен экземпляр на ходу, придется заплатить $3000. Машина даже окажется в хорошем состоянии. Но пробег равен 188 000 км. Немало, но и просят за такой б/у Logan вполне приемлемую сумму. В автомобиле даже есть ГБО, что несомненно понравится новому владельцу бюджетной машины.

Интересно, что с доплатой в 500 долларов (то есть, за $3500) можно приобрести седан с пробегом 500 000 км. Почему машина с такой цифрой на одометре стоит дороже? По всей видимости, пробег конкретного экземпляра настоящий. Это многое говорит нам о реальном положении дел с показаниями приборов модели на вторичном рынке. Будьте внимательны при выборе и пытайтесь сопоставить реальное состояние транспортного средства с увиденными цифрами пробега и ценой.

Найти Renault Logan с небольшим пробегом трудно. Эти автомобили покупают либо в такси, либо для частых поездок на дачу. То есть, аудитория у модели довольно практичная и хозяйственная. Разумеется, наматывают эти машины очень большие расстояния. Но можно найти вариант, к примеру, с 148 000 км. За $4150.

Цена немного выше других подобных предложений. Но в этом случае предлагается автомобиль 2006 года выпуска – модель первого поколения, до рестайлинга. В объявлении указано, что автомобиль не попадал в ДТП и находится в хорошем состоянии. Фото эту информацию в большей степени подтверждают. Но как за 14 лет эксплуатации удалось накатать менее 150 тысяч километров (если пробег реальный) – большая загадка.

Есть предложения в среднем по $10 000. Их немало. В этом случае у машины пробег на уровне 50 000 км (плюс-минус 10 000 км) и это всегда автомобили второй генерации в обновленном виде. Такая цена близка к новому авто из салона, но на вторичном рынке всегда представлены варианты в более интересных комплектациях.

Подводя итог, можно отметить, что выбор широкий. Renault Logan очень популярен среди наших автомобилистов, модель простая в обслуживании и довольно надежная, запчастей много и они дешевы. Главное, при выборе уделяйте внимание состоянию транспортного средства и старайтесь оценить адекватность запрашиваемой суммы. Особенно на фоне данных о пробеге.

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