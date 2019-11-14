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14 ноября • обновлено в 11:02
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Штраф за перевозку детей без автокресла в такси: появились новые нюансы

1.7т
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Штрафовать за то, что ребенок едет без автокресла в такси, будут компанию-перевозчика, а не родителей. Хотя некоторые службы все еще сомневаются в этом, другие отмечают, что уже ищут пути избежать наказания.

Не исключено, что в связи с этим тарифы на перевозку пойдут вверх. О том, как ныне состоит ситуация с безопасностью и что намерены делать службы такси, представители популярных сервисов рассказали в комментариях "Сегодня".

Как известно, в принятом законопроекте не прописано, что к административной ответственности за перевозку детей без автокресел будут привлекать и таксистов. Но и автор документа внефракционный депутат Дмитрий Шпенов, и юристы уверяют, что их это также коснется.

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Такси обязаны установить детские кресла

Такси обязаны установить детские кресла

Отмечается, что в Украине довольно сложно найти службу такси, в которой можно заказать автомобиль с автокреслом. Большинство рекомендуют родителям брать их с собой. При этом подчеркивают: таксисты без проблем установят кресла, но обзаводиться своими не планируют.

Украинцы в свою очередь предполагают, что в таком случае подымутся тарифы на перевозку. Однако некоторые эксперты в этом сомневаются. По их мнению, даже если таксисты и прикупят кресла, то просто для галочки.

"Не думаю, что тарифы вообще вырастут, или что повышение будет значительным. Скорее всего, таксисты станут использовать б/у кресла, чтобы сэкономить, и им все равно, что оно не будет подходить вашему ребенку, поскольку здесь важен не только его возраст, но и рост. Под каждого иметь кресло с разными размерами нереально, поэтому здесь больше фикция, нежели реальная безопасность на дороге в такси", – делится мнением один из экспертов Дмитрий Алексеев.

Использование автокресел улучшит безопасность на дорогах

Использование автокресел улучшит безопасность на дорогах

А вот сами таксисты уверенны, что наилучшим выходом в этой ситуации, что обеспечит ответственную перевозку ребенка, будет решение родителей брать автокресло с собой.

Например, в пресс-службе компании Uklon говорят, что их драйверы являются независимыми партнерами службы и ездят на своих авто, следовательно, не у каждого из них есть необходимые автокресла, причем подходящих размеров. Но утверждают, что их клиенты могут с легкостью установить в машину свое кресло, которое соответствует возрасту ребенка.

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При этом в сервисе подчеркивают, что вынуждены подчинится закону. И уже обговаривают всевозможные решения этой проблемы с активными группами родителей, экспертами и даже с компаниями-производителями детских кресел. В Uklon намерены запустить такую дополнительную услугу, предусмотрев и повышение стоимости перевозки, ближе ко второй половине 2020 года.

А вот в Bolt сразу заявили, что новое решение приветствуют, считая, что оно улучшит безопасность на дорогах. Ведь принятый законопроект не изменил ПДД, а лиш ввел штрафы и дополнительную ответственность.

С дополнительной услугой автокресла в такси подымутся тарифы на перевозку

С дополнительной услугой автокресла в такси подымутся тарифы на перевозку

"Все водители сервиса должны использовать средства пассивной безопасности (кресла для перевозки детей, ремни безопасности для водителя и пассажиров), предусмотренные именно ПДД, которые не менялись и существуют уже довольно давно. В соответствии с условиями партнерства все наши водители должны полностью и безусловно соблюдать правила дорожного движения", – отметили в компании.

В Bolt добавили, что перенимают опыт других стран и рассматривают возможность создания отдельной категории авто с детскими креслами в Украине.

Их коллеги из Uber тоже заверили, что безопасность превыше всего: "Мы с уважением относимся к украинским законам, поэтому пассажиры Uber с детьми могут использовать для поездки собственное автокресло".

Службы такси предусматривают возможности установки автокресел

Службы такси предусматривают возможности установки автокресел

kresla-market.ru

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Хотя в профильных организациях к инициативе правительства все еще относятся скептически. Например, глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк заявлял, что закон несвоевременный, подчеркивая, что сегодня в стране легально работают лишь 1-2% перевозчиков. По его мнению, расходы на кресла лягут именно на плечи клиентов такси, а еще это приведет к задержкам при подаче авто – из-за необходимости установки автокресла. Ко всему прочему, постоянно перевозить автокресло будет нерентабельно: оно займет почти весь багажник, поэтому багаж других пассажиров может не влезть в авто.

Также эксперты ссылаются на статистику, мол, заказы по перевозке детей составляют всего лишь 1-2%, а те, при которых нужно перевезти несколько чемоданов пассажиров – 20-30% от общего количества заказов.

Однако юристы утверждают, что закон о штрафах для водителей, перевозящих детей без автокресел, не позволит избежать наказания. Штрафовать за то, что ребенок едет не в надлежащих условиях, будут водителя, а не родителей. Следовательно, службам такси придется отвечать за нарушение.

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Автор
Дина Баронова Дина Баронова
Место
Украина
Теги
правила движения ПДД штрафы
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Грамотеи,хочу еще раз спросить,ответьте-еду с точки а в точку б. Время поездки не важно. Трасса. Стоит мама с ребенком и тормозит машины. Срочно надо,например,в больницу. Посадив их в машину тормозит полиция. Как быть? Штраф платить не собираюсь. Не брать? Пусть ребенок помрет,правильно? Нах этой стране люди. Чем больше сдохнет тем лучше. Тем более землю распродадут,рабов завезут. Экономика работает,пенсий платить не надо. ЗЕбильная страна одноклеточных имбицылов. Так вам и надо
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