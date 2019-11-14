Штраф за перевозку детей без автокресла в такси: появились новые нюансы

Штрафовать за то, что ребенок едет без автокресла в такси, будут компанию-перевозчика, а не родителей. Хотя некоторые службы все еще сомневаются в этом, другие отмечают, что уже ищут пути избежать наказания.

Не исключено, что в связи с этим тарифы на перевозку пойдут вверх. О том, как ныне состоит ситуация с безопасностью и что намерены делать службы такси, представители популярных сервисов рассказали в комментариях "Сегодня".

Как известно, в принятом законопроекте не прописано, что к административной ответственности за перевозку детей без автокресел будут привлекать и таксистов. Но и автор документа внефракционный депутат Дмитрий Шпенов, и юристы уверяют, что их это также коснется.

Такси обязаны установить детские кресла

Отмечается, что в Украине довольно сложно найти службу такси, в которой можно заказать автомобиль с автокреслом. Большинство рекомендуют родителям брать их с собой. При этом подчеркивают: таксисты без проблем установят кресла, но обзаводиться своими не планируют.

Украинцы в свою очередь предполагают, что в таком случае подымутся тарифы на перевозку. Однако некоторые эксперты в этом сомневаются. По их мнению, даже если таксисты и прикупят кресла, то просто для галочки.

"Не думаю, что тарифы вообще вырастут, или что повышение будет значительным. Скорее всего, таксисты станут использовать б/у кресла, чтобы сэкономить, и им все равно, что оно не будет подходить вашему ребенку, поскольку здесь важен не только его возраст, но и рост. Под каждого иметь кресло с разными размерами нереально, поэтому здесь больше фикция, нежели реальная безопасность на дороге в такси", – делится мнением один из экспертов Дмитрий Алексеев.

Использование автокресел улучшит безопасность на дорогах

А вот сами таксисты уверенны, что наилучшим выходом в этой ситуации, что обеспечит ответственную перевозку ребенка, будет решение родителей брать автокресло с собой.

Например, в пресс-службе компании Uklon говорят, что их драйверы являются независимыми партнерами службы и ездят на своих авто, следовательно, не у каждого из них есть необходимые автокресла, причем подходящих размеров. Но утверждают, что их клиенты могут с легкостью установить в машину свое кресло, которое соответствует возрасту ребенка.

При этом в сервисе подчеркивают, что вынуждены подчинится закону. И уже обговаривают всевозможные решения этой проблемы с активными группами родителей, экспертами и даже с компаниями-производителями детских кресел. В Uklon намерены запустить такую дополнительную услугу, предусмотрев и повышение стоимости перевозки, ближе ко второй половине 2020 года.

А вот в Bolt сразу заявили, что новое решение приветствуют, считая, что оно улучшит безопасность на дорогах. Ведь принятый законопроект не изменил ПДД, а лиш ввел штрафы и дополнительную ответственность.

С дополнительной услугой автокресла в такси подымутся тарифы на перевозку

"Все водители сервиса должны использовать средства пассивной безопасности (кресла для перевозки детей, ремни безопасности для водителя и пассажиров), предусмотренные именно ПДД, которые не менялись и существуют уже довольно давно. В соответствии с условиями партнерства все наши водители должны полностью и безусловно соблюдать правила дорожного движения", – отметили в компании.

В Bolt добавили, что перенимают опыт других стран и рассматривают возможность создания отдельной категории авто с детскими креслами в Украине.

Их коллеги из Uber тоже заверили, что безопасность превыше всего: "Мы с уважением относимся к украинским законам, поэтому пассажиры Uber с детьми могут использовать для поездки собственное автокресло".

Службы такси предусматривают возможности установки автокресел kresla-market.ru

Хотя в профильных организациях к инициативе правительства все еще относятся скептически. Например, глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк заявлял, что закон несвоевременный, подчеркивая, что сегодня в стране легально работают лишь 1-2% перевозчиков. По его мнению, расходы на кресла лягут именно на плечи клиентов такси, а еще это приведет к задержкам при подаче авто – из-за необходимости установки автокресла. Ко всему прочему, постоянно перевозить автокресло будет нерентабельно: оно займет почти весь багажник, поэтому багаж других пассажиров может не влезть в авто.

Также эксперты ссылаются на статистику, мол, заказы по перевозке детей составляют всего лишь 1-2%, а те, при которых нужно перевезти несколько чемоданов пассажиров – 20-30% от общего количества заказов.

Однако юристы утверждают, что закон о штрафах для водителей, перевозящих детей без автокресел, не позволит избежать наказания. Штрафовать за то, что ребенок едет не в надлежащих условиях, будут водителя, а не родителей. Следовательно, службам такси придется отвечать за нарушение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Верховная Рада Украины ввела штрафы за перевозку детей не в автокреслах. Водителям-нарушителям придется заплатить от 510 до 850 гривен. Согласно Правилам дорожного движения, запрещается перевозить детей в возрасте до 12 лет и рост которых не превышает 145 см без специальных удерживающих устройств.

Автор закона о штрафах за перевозку детей без специального автокресла Дмитрий Шпенов рассказал, что инициатива обязательно коснется и такси. Также он поделился мнением, что на автобусы и маршрутки действие закона распространяться не должно.

В полиции тоже пообещали штрафовать водителей такси за то, что ребенок едет без автокресла.

После принятия закона, предусматривающего наказание за перевозку детей не в автокреслах, украинцы неоднозначно восприняли нововведения.

Помимо этого, пассажиры такси рассказали, что уже сталкиваются с невозможностью перевозить своих детей по всем требованиям закона и ПДД. И только одна киевская служба однозначно ответила, что готова подать авто с детским креслом.

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