В Раду внесли новый законопроект о парковке: водителям грозят заоблачные штрафы

В Верховную Раду внесли законопроект об ужесточении наказания для водителей, которые паркуются в неположенных местах.

Группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" выступила за более высокие штрафы. Текст документа появился на сайте парламента.

В законопроекте предложили обозначить места, где нельзя парковаться специальными дорожными знаками — треугольниками жёлтого цвета.

В Украине могут взлететь штрафы за парковку m.day.kyiv.ua

По мнению нардепов, что это позволит водителям понять то, где нельзя оставлять своё транспортное средство, а правоохранителям будет проще доказать нарушение и привлечь водителя к ответственности. Для того, чтобы доказать факт неправильной парковки, необходимо будет предоставить три соответствующие фотографии.

Согласно документу, штрафы будут следующими: за стандартное нарушение правил парковки планируют ввести штраф на сумму до 8,5 тысяч гривен, но если водитель припарковал авто на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, то сумма будет составлять 34 тысячи гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий штраф за неправильную перевозку детей в авто.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!