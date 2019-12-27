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27 декабря • обновлено в 21:58
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В Раду внесли новый законопроект о парковке: водителям грозят заоблачные штрафы

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В Верховную Раду внесли законопроект об ужесточении наказания для водителей, которые паркуются в неположенных местах.

Группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" выступила за более высокие штрафы. Текст документа появился на сайте парламента.

В законопроекте предложили обозначить места, где нельзя парковаться специальными дорожными знаками — треугольниками жёлтого цвета.

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m.day.kyiv.ua

По мнению нардепов, что это позволит водителям понять то, где нельзя оставлять своё транспортное средство, а правоохранителям будет проще доказать нарушение и привлечь водителя к ответственности. Для того, чтобы доказать факт неправильной парковки, необходимо будет предоставить три соответствующие фотографии.

Согласно документу, штрафы будут следующими: за стандартное нарушение правил парковки планируют ввести штраф на сумму до 8,5 тысяч гривен, но если водитель припарковал авто на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, то сумма будет составлять 34 тысячи гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий штраф за неправильную перевозку детей в авто.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
законопроект парковка
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