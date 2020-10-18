Зимние шины для легковых автомобилей: выбираем с умом

Зима не за горами, поэтому уже сейчас стоит задуматься над своевременной заменой шин.

АВтоОбоз разбирался, как правильно подобрать шины для легкового авто на зиму. А помогали нам в этом специалисты самого северного в мире производителя шин – финской компании Nokian Tyres.

Nokian Tyres предлагает широкий ассортимент зимних шин для любых дорожных условий nokiantyres.com

Для отечественных автомобилистов компания Nokian Tyres подготовила широкий ассортимент зимних шин для любых дорожных условий: фрикционные шины Nokian Hakkapeliitta R3, инновационные шипованные шины Nokian Hakkapeliitta 9, модель Nokian WR Snowproof для переменчивой погоды, а также новинку этого года, шину Nokian Snowproof P.

Для сложных зимних условий

Зимняя фрикционная шина Nokian Hakkapeliitta R3 обеспечивает уверенное вождение в случае неожиданной метели или внезапного обледенения дорожного покрытия. Она хорошо держит машину на дороге и позволяет уверенно маневрировать как на заснеженной трассе, так и на участках, где встречается лед.

Nokian Hakkapeliitta R3 обеспечит уверенное вождение на заснеженных трассах и при гололедице nokiantyres.com

Центральная зона имеет эффективные ламели-насосы, а их количество по сравнению с моделью R2 увеличилось. Ламели удаляют воду из пятна контакта, обеспечивая стабильное и надежное сцепление на мокрой дороге.

Оптимальное зимнее сцепление обеспечивается с помощью особого состава резиновой смеси с частицами Cryo Crystal 3. Микроскопические кристаллы работают как встроенные шипы, создавая острые твердые кромки сцепления внутри резины. С увеличением пробега шины, равномерно распределенные в резиновой смеси кристаллы постепенно выходят наружу, что обеспечивает надежное сцепление по мере износа.

Микроскопические кристаллы Cryo Crystal 3 работают подобно шипам, обеспечивая сцепление независимо от износа nokiantyres.com

Шины Nokian Hakkapeliitta R3 предназначены для всей гаммы моделей современных автомобилей, в том числе – для гибридных машин и электромобилей. Широкий ассортимент представлен в 68 типоразмерах от 14 до 21 дюймов. Данная модель выпускается с индексом скорости R (170 км/ч). Шины с профилем от 45 и ниже предназначены для более высоких скоростей и имеют индекс скорости Т (190 км/ч).

Революция в ошиповке

Если вы живете за городом, где дороги не всегда хорошо очищаются, или используете машину в горной местности, лучше всего со льдом и намерзшим снегом справятся шипованные шины. Например, Nokian Hakkapeliitta 9, которая является самой совершенной шиной с шипами в линейке Nokian Tyres.

Nokian Hakkapeliitta 9 nokiantyres.com

Можно сказать, что с появлением Nokian Hakkapeliitta 9, финский производитель заново изобрел зимнюю шину. Дело в том, что разные элементы шины несут разную функциональную и силовую нагрузку. До недавнего времени в шинах использовались шипы одного типа как для центральной части протектора, так и для боковин.

В конструкции Nokian Hakkapeliitta 9 впервые в мире использовали два разных типа шипов, и это позволило существенно улучшить все качественные показатели шины. Шипы в плечевых зонах обеспечивают максимальное сцепление в поворотах и маневрировании, особенно на льду, а шипы в центральной части протектора гарантируют быстрый старт и минимальный тормозной путь. Кроме того, благодаря специальному амортизирующему слою и особой конструкции самих шипов, эта шина значительно тише своих конкурентов.

В конструкции Nokian Hakkapeliitta 9 впервые в мире использовали два разных типа шипов nokiantyres.com

Широкая линейка Nokian Hakkapeliitta 9 представлена в 58 типоразмерах от 14 до 20 дюймов и имеет скоростной индекс T (190 км/ч).

Для переменчивой зимы

Глобальное потепление и непредвиденные изменения погоды в зимнее время стали распространенным явлением по всей Европе. Nokian WR Snowproof – это зимняя шина премиум–класса, созданная для обеспечения современного уровня безопасности в переменчивых зимних условиях. В компании постоянно работают над совершенствованием резиновой смеси, чтобы она максимально соответствовала требованиям погодных и дорожных условий. В частности, для Nokian WR Snowproof разработали специальный состав, получивший название Alpine Grip. Он демонстрирует сбалансированную работу как при низких температурах, так и при более теплой погоде.

Nokian WR Snowproof – это зимняя шина премиум–класса, созданная для обеспечения современного уровня безопасности в переменчивых зимних условиях nokiantyres.com

Немаловажно, что шина Nokian WR Snowproof имеет низкое сопротивление качению, что позволяет сократить расход топлива, и соответственно, наносить меньший вред окружающей среде. Эта шина предлагается для широкой гаммы современных моделей авто и имеет скоростные индексы Q (160 км/ч), T (190 км/ч), H (210 км/ч), V (240 км/ч) и W (270 км/ч), а продуктовая линейка состоит из 55 размеров от 14 до 20 дюймов.

Новинка 2020 года – Nokian Snowproof Р – стала дальнейшим развитием шин для умеренных зим европейского типа. Главное ее преимущество – возможность сочетать безопасное и в это же время быстрое вождение, так как новинка относится к категории высокоскоростных UHP шин. Интересно, что в ее создании и тестах принимал участие известный финский гонщик, двукратный чемпион Формулы 1 Мика Хаккинен.

Для лучшего отводы воды и мокрого снега из пятна контакта протектор Nokian Snowproof Р снабжен разветвленной сетью канавок и ламелей разных типов и форм. Таким образом, даже на высоких скоростях эта шина обеспечит максимальное сцепление с дорогой, предсказуемость реакции даже в сложных дорожных условиях, особенно, если речь идет о мощных и скоростных машинах, для которых она предназначена.

Nokian Snowproof Р относится к категории высокоскоростных UHP шин, а в ее создании принимал участие знаменитый финский гонщик Мика Хаккинен nokiantyres.com

Nokian Snowproof P предлагается со скоростными индексами H (210 км/ч), V (240 км/ч) и W (270 км/ч), а широкий ряд типоразмеров охватывает 55 вариантов – от 17 до 21 дюйма.

К сожалению, человечество до сих пор не научилось прогнозировать погоду на достаточно большой период времени, поэтому лучшее, что мы можем сделать, это подготовиться ко всем неприятностям, которые может принести холодное время года. Для автомобилиста – это правильно подобрать зимние шины и своевременно установить их на авто. Ведь это, в первую очередь, вопрос безопасности вас и ваших спутников. Подобрать подходящую модель шин Nokian Tyres для своего авто вы сможете на украинском сайте компании или обратившись в один из авторизованных центров по продаже шин Nokian Tyres в Украине.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему премиум-шины дороже аналогов массового сегмента.