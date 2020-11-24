Замена тормозных колодки и дисков: полезные советы

АвтоОбоз разбирался, когда нужно менять тормозные колодки и диски, а также на что обратить внимание, чтобы тормозная система работала максимально эффективно.

Определяем степень износа

Делать это лучше всего во время сезонной замены шин — когда колесо снято, легче всего получить полный доступ к состоянию тормозных колодок и дисков (или барабанов).

Остаточная толщина фрикционного слоя должна быть не менее 3,5 мм.

Круговые царапины и борозды на тормозном диске, появление металлической стружки на нем свидетельствуют о том, что колодки износились. Да и сам диск с такими повреждениями тоже работает недостаточно эффективно и нуждается в замене на новый.

Еще одним признаком износа тормозов являются изменения в поведении автомобиля: тормозной путь становится длиннее, педаль тормоза увеличивает ход, при торможении ощущается заметная вибрация или автомобиль уводит в сторону, – все это может быть вызвано износом тормозов.

Независимо от того, что подлежит замене — диски или колодки, – меняются эти детали непременно в паре.

Выбираем тормозные колодки и диски

При выборе тормозных колодок рекомендуется приобретать заводские комплектующие. В качестве альтернативы оригинальным запчастям можно воспользоваться аналогами от известных брендов. Не стоит приобретать продукцию неизвестных брендов. Например, ассортимент продукции Bosch для европейского рынка тормозных систем насчитывает более 1500 наименований тормозных дисков и более 2000 видов тормозных колодок и охватывает практически все распространенные в Европе марки и модели автомобилей.

Ассортимент продукции Bosch для европейского рынка тормозных систем насчитывает более 1500 наименований тормозных дисков и более 2000 видов тормозных колодок bosch.com

Следует учитывать и еще один важный момент. Сегодня практически все современные автомобили выпускаются с антиблокировочной системой ABS или электронной системой динамической стабилизации ESP. И очень важно, чтобы все "расходники", которые используются в тормозной системе, включая диски и колодки, соответствовали заложенным автопроизводителями спецификациям. Иначе это может вызвать некорректную работу систем и привести к ДТП.

Выбор типа дисков определяется заводской спецификацией автомобиля.

Замену колодок и дисков лучше доверить специалистам.

Замену колодок и дисков лучше доверить специалистам bosch.com

Правильная обкатка после замены тормозных колодок и дисков

Новые тормозные колодки и диски обязательно нуждаются в обкатке:

После выезда из СТО на прямую и безопасную дорогу при первой возможности постарайтесь обязательно выполнить несколько циклов разгона до 80 км/ч и торможения до 25-30 км/ч с интервалом в 5-10 минут. Это "закалит" поверхность колодок, и они не будут так быстро стираться.

Первые километры пробега после замены не забывайте о том, что тормозить нужно плавно, избегая повышенных нагрузок на тормозной механизм. И впоследствии какое-то время нельзя сбрасывать высокую скорость, "утапливая" педаль тормоза в пол резким движением – нажатия должны быть прерывистыми.

Важно помнить, что несвоевременная замена тормозных колодок и дисков может стать причиной перекоса или заклинивания суппортов, механических поломок изношенных деталей тормозной системы и даже ее полного отказа. Поэтому не забывайте уделять их состоянию должное внимание.

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