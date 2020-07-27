Зачем менять тормозную жидкость: ответы на все вопросы

АвтоОбоз разбирался, как правильно подобрать тормозную жидкость и как часто ее стоит менять.

Как это работает?

Основная функция тормозной жидкости – передавать усилие от педали тормоза далее по гидравлическим контурам тормозного привода. Под давлением, создаваемым в главном тормозном цилиндре, она движется по трубкам к каждому колесу автомобиля и воздействует на поршни суппортов или колесных цилиндров, которые приводят в действие тормозные колодки, прижимая их к тормозным дискам. Кроме того, тормозная жидкость выступает еще и в качестве смазки для деталей тормозного механизма, обеспечивая им антикоррозионную защиту и уменьшая трение.

Тормозная жидкость воздействует на поршни суппортов или колесных цилиндров, которые приводят в действие тормозные колодки. Фото: newspress.co.uk

По законам физики, там, где есть давление и трение, есть и нагрев. Рабочая температура тормозной жидкости обычно держится в диапазоне 120°С, но при большой нагрузке может достигать 300°С и даже выше, в зависимости от типа и класса. Это важный параметр, на который сегодня необходимо обращать внимание при выборе (он указывается на упаковке).

Какие бывают тормозные жидкости?

Классифицируют все тормозные жидкости по двум основным свойствам: "сухой" и "влажной" температуре кипения, а также вязкости. Самая известная система – DOT (англ. Department of Transportation – Министерство Транспорта США). Это не единственная, но самая распространенная система классификации тормозных жидкостей. В соответствии с ней существует деление на несколько типов:

DOT 3 – для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами;

DOT 4 – самый распространенный — для современных автомобилей с дисковыми тормозами на обеих осях. Он, в свою очередь, делится на два класса в зависимости от уровня вязкости – Class 4 и Class 6 (низковязкостные жидкости для авто с ESP);

DOT 5.1 – для тяжелых или спортивных режимов эксплуатации с интенсивными разгонами и резкими торможениями.

Особняком стоит тип DOT 5.0 на силиконовой основе. При некоторых положительных свойствах в сравнении с другими DOT, такая тормозная жидкость неприменима на авто с ABS/ESP и в холодном климате.

Компания Bosch постоянно совершенствует и расширяет ассортимент тормозной жидкости. Фото: bosch.com

Что влияет на качество работы и срок службы тормозной жидкости?

Главным "врагом" тормозной системы в целом и тормозной жидкости в частности была и остается вода. Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью. Достаточно даже незначительного количества влаги, которое проникает через тормозные шланги и их соединения, чтобы со временем в ней начала скапливаться вода.

Процесс накопления влаги в тормозной жидкости вызывает ее "старение": с повышением содержания воды температура кипения падает. Это может привести к снижению эффективности торможения и даже к отказу тормозов.

Насыщенная водой или "старая" тормозная жидкость может привести к отказу тормозов. Фото: newspress.co.uk

Уже в течение первого года эксплуатации тормозной жидкости в ней может содержаться до 2% влаги, ко второму году – до 3,5%, к третьему – до 5%. Поэтому различают температуру кипения "сухой" (новой и еще не напитавшей влаги) и "увлажненной" тормозной жидкости (за точку отсчета берется содержание воды на уровне 3,5%). Так, уже при трехпроцентном содержании воды температура кипения падает с 330 до 165°С. Кроме того, высокое содержание воды в тормозной жидкости вызывает коррозию в тормозной системе.

Как узнать, что тормозная жидкость требует замены?

Простое правило в отношении педали тормоза гласит: при нажатии ее ход не должен быть больше 5 см. Если педаль проваливается на более значительное расстояние или пружинит, это может сигнализировать об отказе тормозного контура или попадании воздуха в тормозную систему. А значит, необходимо заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Тормозную жидкость лучше обновить, если неизвестно, когда в последний раз производилась ее замена в автомобиле. Особенно это актуально при покупке машины б/у.

Тормозная жидкость должна быть прозрачной, без посторонних примесей. Помутнение, появление осадка – признаки того, что ее пора менять.

Что нельзя делать и почему?

Тормозную жидкость нельзя "обновить", долив свежую . На количество уже имеющейся в системе влаги такая манипуляция никак не повлияет и не сделает торможение более эффективным.

Нельзя смешивать тормозные жидкости с разной основой , например, минеральной и силиконовой.

Не рекомендуется смешивать жидкости от разных брендов: каждый состав имеет индивидуальную композицию, каждый производитель применяет разные присадки.

Тормозную жидкость необходимо регулярно менять на новую. Фото: newspress.co.uk

С какой периодичностью менять тормозную жидкость?

Ориентироваться в этом вопросе следует либо на пробег (если автомобиль используется нерегулярно или, наоборот, постоянно и интенсивно), либо на время с последней замены. В первом случае новую тормозную жидкость нужно менять с интервалом в 30-40 тыс. км, во втором – раз в год для систем DOT3, раз в 2 года для систем DOT4 и 5.1.

Срок эксплуатации тормозной жидкости зависит от ее характеристик: как указано выше тормозные жидкости стандарта DOT 4 подлежат полной замене каждые 2 года.

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