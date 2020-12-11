Выбрать "дворники" поможет приложение Bosch Wiper App

Сергей Иванов Сервис 12:50, 11.12.2020

Компания Bosch обновила приложение Wiper App – теперь выбор "дворников" доступен и для коммерческого автотранспорта

Об этом сообщает пресс-служба производителя. С последним обновлением в приложение были добавлены 318 моделей автомобилей, а их общее количество в базе превысило 1700.

Bosch Wiper App получило серьезное обновление: список доступных для выбора моделей пополнился коммерческим автотранспортом
bosch.com

На выбор щеток стеклоочистителя для автомобиля влияют не только различия в свойствах и характеристиках. Не менее важно, чтобы выбранные щетки подходили к существующему креплению, соответствовали габаритам и геометрии стекол. Приложение Bosch Wiper App облегчает процесс выбора подходящих "дворников", избавляя водителя от необходимости запоминать все требуемые параметры. Достаточно указать модель своего автомобиля – и подходящие варианты система подберет сама.

Выбрав нужный вариант, пользователь получает рейтинг доступных вариантов подходящих для него щеток стеклоочистителей, а также возможность просмотреть подробную информацию о каждой из них, включая артикул для заказа, видеоинструкции по установке и др. Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

С последним обновлением в приложение были добавлены 318 моделей автомобилей, а их общее количество в базе превысило 1700
bosch.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно выбрать щетки стеклоочистителя, а также почему важно менять задний "дворник".

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