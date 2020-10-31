Выбираем зимние шины для кроссоверов и SUV: советы экспертов

Своевременная замена шин – залог безопасности вас и ваших спутников. АвтоОбоз разбирался, как правильно подобрать зимние шины для кроссоверов и SUV.

За консультацией мы обратились к специалистам самого северного в мире производителя шин – финской компании Nokian Tyres.

Ранее мы уже рассказывали, как правильно выбрать зимние шины для легковых автомобилей, а теперь поговорим о кроссоверах и SUV, ведь шины для этой категории машин отличаются от обычных.

Специально для владельцев внедорожников и тяжелых кроссоверов компания Nokian Tyres предлагает фрикционные зимние шины с более прочной конструкцией и усиленными боковинами nokiantyres.com

Ассортимент и особенности

Специально для владельцев внедорожников и тяжелых кроссоверов компания Nokian Tyres предлагает фрикционные зимние шины с более прочной конструкцией и усиленными боковинами: Nokian Hakkapeliitta R3 SUV и Nokian WR SUV 4. Ключевое отличие этих шин – усиление боковин прочными арамидными волокнами, используемыми в аэрокосмической отрасли и при производстве бронежилетов. С их помощью удается значительно увеличить стойкость шин к боковым порезам, что крайне важно при езде по разбитым дорогам с большим количеством ям с острыми краями.

В шинах Nokian Tyres боковины усилены прочным арамидными волокнами, которые защищают боковины от порезов и повреждений nokiantyres.com

В сложных дорожных и погодных условиях владельцам кроссоверов и SUV придет на помощь шипованная зимняя шина Nokian Hakkapeliitta 9 SUV. Ее главная особенность – наличие шипов двух типов, каждый из которых имеет свою зону ответственности.

В прошлом году Nokian Tyres представила новинку для полноприводных автомобилей и пикапов – Nokian Hakkapeliitta LT3. Это первая в мире шина с шипами из нержавеющей стали, предназначенная для эксплуатации в экстремальных зимних условиях и при больших нагрузках.

Nokian Hakkapeliitta LT3 – первая в мире шина с шипами из нержавеющей стали, предназначенная для эксплуатации в экстремальных зимних условиях и при больших нагрузках nokiantyres.com

Без шипов

Нешипованная шина Nokian Hakkapeliitta R3 SUV – это, безусловно, флагман всей модельной линейки фрикционных шин финского бренда. Они предназначены для мощных и скоростных внедорожников. Эти шины обеспечат уверенное вождение в случае начавшегося снегопада, метели или неожиданного обледенения дорожного полотна. Nokian Hakkapeliitta R3 SUV удержит автомобиль на дороге и позволит уверенно маневрировать как на заснеженной трассе, так и на участках, где встречается лед.

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV предназначены для широкой гаммы моделей современных внедорожников и SUV, в том числе, гибридов и электромобилей nokiantyres.com

По сравнению с легковым аналогом, у Nokian Hakkapeliitta R3 SUV центральная часть протектора имеет более широкую основу, что обеспечивает хорошую стабильность при прямолинейном движение с учетом повышенной нагрузки. Кроме того, рисунок протектора имеет разветвленную сеть канавок и ламелей, которые быстро отведут воду и слякоть из пятна контакта, гарантируя высокое сцепление на мокрой дороге.

Рисунок протектора Nokian Hakkapeliitta R3 SUV имеет разветвленную сеть канавок и ламелей nokiantyres.com

На снегу оптимальное сцепление обеспечивается с помощью специального состава резиновой смеси с частицами Cryo Crystal 3. Эти микроскопические кристаллы работают как шипы, создавая острые твердые кромки, которые цепляются за дорогу. Важно, что равномерно распределенные в резиновой смеси кристаллы постепенно выходят наружу, что обеспечивает надежное сцепление независимо от износа.

Шины Nokian Hakkapeliitta R3 SUV предназначены для широкой гаммы моделей современных внедорожников и SUV, в том числе, гибридов и электромобилей. Ассортимент представлен в 83 (!) типоразмерах от 16 до 22 дюймов. Данная модель выпускается с индексом скорости R (170 км/ч). Шины с профилем от 45 и ниже предназначены для более высоких скоростей и имеют индекс скорости Т (190 км/ч).

Для европейской зимы

Из-за глобального потепления в зимнее время на большей части Европы средняя температура зимой увеличилась. Уже нет таких сильных морозов, а им на смену пришли обильные снегопады и дожди. В силу этого на дороге все чаще образуется снежно-водяная каша. Для таких условий идеально подойдут шины Nokian WR SUV 4.

Nokian WR SUV 4 предусмотрены для условий умеренной зимы nokiantyres.com

Это шина премиум-класса, созданная для обеспечения максимальной безопасности в переменчивых зимних условиях, особенно на мокрых дорогах и слякоти. Благодаря специальной резиновой смеси, эта шина способна надежно работать как при низких температурах, так и в период потепления.

Для лучшего отводы воды и мокрого снега из пятна контакта протектор Nokian WR SUV 4 снабжен разветвленной сетью канавок и ламелей разных типов и форм nokiantyres.com

Для лучшего отводы воды и мокрого снега из пятна контакта протектор Nokian WR SUV 4 снабжен разветвленной сетью канавок и ламелей разных типов и форм. Таким образом, даже на высоких скоростях эта шина обеспечит максимальное сцепление с дорогой, предсказуемость реакции даже в сложных дорожных условиях, особенно, если речь идет о мощных и скоростных машинах, для которых она предназначена.

Nokian WR SUV 4 предусмотрен для широкой гаммы мощных и скоростных внедорожников и SUV nokiantyres.com

Nokian WR SUV 4 предлагается со скоростными индексами H (210 км/ч), V (240 км/ч) и W (270 км/ч), а широкий ряд типоразмеров охватывает 67 вариантов – от 16 до 21 дюйма.

Шипы бывают разные…

Многие владельцы премиальных внедорожников предпочитают шумным мегаполисам уютные частные дома или коттеджи. Дороги к ним могут оказаться засыпанными снегом, а коммунальные службы не всегда готовы к природным катаклизмам. В этом случае надежным помощником автомобилисту станут качественные шипованные шины, например, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV. Эту модель можно назвать "королевой шипованных шин", так как в ее конструкции используется уникальная технология двойной ошиповки.

В конструкции Nokian Hakkapeliitta 9 SUV впервые в мире использовали два разных типа шипов, что позволило существенно улучшить все характеристики шины nokiantyres.com

Современная шина имеет сложную конструкцию, и каждый ее элемент выполняет свою функцию. До появления Nokian Hakkapeliitta 9 SUV в шинах использовались шипы одного типа как для центральной части протектора, так и для боковин. В конструкции Nokian Hakkapeliitta 9 SUV впервые в мире использовали два разных типа шипов, что позволило существенно улучшить все характеристики шины. Так, шипы в плечевых зонах обеспечивают максимальное сцепление в поворотах и маневрировании, особенно на льду, а шипы в центральной части протектора обеспечат быстрый старт и минимальный тормозной путь. Кроме того, благодаря специальному амортизирующему слою и особой конструкции самих шипов, эта шина значительно тише своих конкурентов.

Обратите внимание на разную форму шипов, которые отвечают за различные свойства шин Nokian Hakkapeliitta 9 SUV nokiantyres.com

Широкая линейка Nokian Hakkapeliitta 9 SUV представлена в 78 типоразмерах от 16 до 22 дюймов и имеет скоростной индекс T (190 км/ч).

Nokian Hakkapeliitta 9 SUV представлена в 78 типоразмерах от 16 до 22 дюймов и имеет скоростной индекс T (190 км/ч) nokiantyres.com

Стоит также напомнить, что на премиальные шины Nokian Tyres, приобретенные в шинных центрах сети Vianor, распространяется расширенная Hakka гарантия: бесплатный ремонт или замена поврежденной шины в течении года с дня покупки.

Более подробную информацию о компании Nokian Tyres и шинах Nokian Tyres вы найдете на сайте, а также на корпоративных страницах в Facebook и Instagram.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине презентовали новые зимние шины Nokian Tyres.