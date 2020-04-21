Выбираем шины для летнего сезона: на что обратить внимание

Расхожая фраза "автомобиль – не роскошь, а средство передвижения", в условиях карантина приобретает совсем иное звучание.

Выбираем летние шины: на что обратить внимание nokiantyres.com

Когда общественный транспорт не работает, именно автомобиль остается единственным средством добраться куда-либо всей семьей. И в такой ситуации как никогда важна готовность и надежность техники.

Несмотря на нетипично мягкую зиму, ответственные автомобилисты все же “переобулись” по сезону, как того требуют ПДД и здравый смысл. Весной для многих из них наступает время оценить готовность летнего комплекта пережить еще один сезон. И здесь владельцы шин Nokian Tyres находятся в привилегированной позиции, ведь они могут быстро и без всякого инструментария проверить остаточную глубину протектора.

В шинах Nokian Tyres есть уникальный индикатор износа шины DSI (Driving Safety Indicator). Он расположен на протекторе и представляет собой цифру, показывающую его остаточную глубину в миллиметрах.

Выбираем летние шины: на что обратить внимание nokiantyres.com

Согласно ПДД Украины, минимально разрешенный остаток глубины протектора шин для легковых автомобилей весом до 3,5 тонн составляет 1,6 мм. Однако, в реальных условиях настоятельно рекомендовано менять шины, как только сотрется последняя цифра – 4. Шина с остатком протектора менее 4 миллиметров может не справиться с отводом воды из пятна контакта в случае, если водитель попадет в сильный ливень.

Выбираем летние шины: на что обратить внимание nokiantyres.com

В ассортименте шин Nokian Tyres каждый клиент найдёт модель, подходящую именно ему. Например, скоростная Nokian Hakka Black 2 для активных водителей обеспечивает предсказуемость как при движении по прямой, так и при маневрировании на высокой скорости. Технология Dynamic Grip позволяет шине адаптироваться к неровностям поверхности и быстро реагировать на повороты руля даже в дождливую погоду.

В свою очередь Nokian Hakka Blue 2 позволяет сохранить контроль над машиной на мокрой дороге, предотвращая аквапланирование даже в сильный дождь. Ламели Dry Touch 2 эффективно удаляют влагу из пятна контакта, отводя воду в широкие главные канавки, форма ламелей гарантирует стабильный уровень по мере износа шины.

Выбираем летние шины: на что обратить внимание nokiantyres.com

Nokian Hakka Green 2 – лучший выбор для компактного городского автомобиля. Эта шина обладает низким сопротивлением качению, что сэкономит топливо и продлит срок службы – износостойкость Nokian Hakka Green 2 на 15% выше, чем у предшественницы. Шина комфортная в эксплуатации благодаря технологии "тихих боковин" Silent Sidewall, а резиновая смесь с умной силикой адаптируется к погодным условиям, обеспечивая сцепление и управляемость даже на мокрой дороге.

Выбираем летние шины: на что обратить внимание nokiantyres.com

Кроме того, шины Nokian Hakka Blue 2 и Hakka Black 2 существуют в версиях SUV для кроссоверов – в них используются сверхпрочные арамидные волокна, защищающие боковины шины от внезапных проколов и порезов. При внезапном наезде на бордюр или выбоину на дороге технология Nokian Aramid Sidewalls сохранит целостность шины и деньги водителя.

Выбираем летние шины: на что обратить внимание nokiantyres.com

Шины Nokian Rotiiva созданы для тяжелых пикапов, а для покорителей по-настоящему тяжелого офроуда предусмотрена модель Rockproof – "зубастая" внедорожная модель, способная цепляться за разжиженный грунт и проехать там, где другие увязнут на подступах. Nokian Rockprof также рекомендована для езды по острым камням – например, в горах.

Выбираем летние шины: на что обратить внимание nokiantyres.com

Клиенты Nokian Tyres, купившие шины в шинных центрах Vianor, смогут воспользоваться преимуществами расширенной Hakka-гарантии: если вы случайно повредили шину, ее бесплатно отремонтируют или заменят на новую в течении года с момента покупки. Учитывая состояние наших дорог, дополнительная страховка точно не повредит.

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