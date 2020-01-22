VIANOR: избавьте себя от лишних забот

Специалисты шинных центров Vianor всегда готовы прийти на помощь и сделать процесс обслуживания автомобиля удобным и простым.

Каждому владельцу автомобиля хотелось бы тратить на его обслуживание как можно меньше времени и усилий. Не ездить по разным СТО, решая разноплановые задачи, а в идеале – совместить все в одном. Именно такую возможность предоставляют шинные центры Vianor.

На сегодняшний день в Украине насчитывается 165 шинных центров Vianor vianor.ua

Vianor – это сеть шинных центров Nokian Tyres, которая в Украине насчитывает уже 165 шинных центров. Помимо шиномонтажа, посетителям могут предоставить ряд услуг, с шинами напрямую не связанных: мойку автомобиля, замену масла или тормозных колодок, диагностику ходовой, регулировку развала/схождения. Таким образом, не заезжая специально на СТО, автовладелец сможет проверить техническое состояние автомобиля и устранить возможные неполадки.

В шинном центре Vianor автовладелец сможет проверить техническое состояние автомобиля и устранить возможные неполадки vianor.ua

"Hakka-отель" – это еще одна услуга, которая упрощает жизнь клиентам Vianor: каждый автовладелец после плановой замены шин может оставить несезонный комплект на складе шинного центра. Больше нет необходимости два раза в год грузить в авто один комплект шин, ехать на шиномонтаж и затем, вернувшись, выгружать второй. Это в буквальном смысле освободит руки и позволит забыть обо всех сопутствующих тяготах, связанных с соблюдением правильных условий хранения шин. А когда настанет время купить новый комплект, специалисты Vianor помогут подобрать оптимальную модель шин Nokian Tyres.

После плановой замены шин автовладелец может оставить несезонный комплект на складе шинного центра Vianor vianor.ua

Финский производитель предлагает такие модели зимних премиум-шин для украинского рынка: шипованную Nokian Hakkapeliitta 9 и фрикционную Nokian Hakkapeliitta R3, а также их версии для внедорожников. Шины созданы для эксплуатации в cложных климатических условиях и являются одними из лучших в своих сегментах. Впрочем, даже при околонулевой температуре они обеспечивают высокий уровень управляемости на льду и асфальте.

Компания Nokian Tyres предлагает широкий ассортимент зимних шин для легковых автомобилей и внедорожников nokiantyres.com

Вдобавок к бескомпромиссным "северным" шинам, в прошлом году Nokian Tyres представила модель Nokian WR Snowproof, которая адаптируется к резким изменениям погоды и гарантирует сцепление на снегу, слякоти и мокрых дорогах.

Еще одним серьезным преимуществом покупки премиальных шин Nokian Tyres в шинных центрах VIANOR является "Расширенная Hakka-гарантия": услуга бесплатного ремонта или замены поврежденной шины на новую в течении года с дня покупки. Расширенная гарантия распространяется только на шины, приобретенные в шинных центрах Vianor.

Найти ближайший шинный центр Vianor можно по ссылке.

Более подробную информацию о компании Nokian Tyres и шинах Nokian вы найдете на сайте, а также читайте новости компании на корпоративных страницах в Facebook и Instagram.

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