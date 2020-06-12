В лето с комфортом: как правильно обслуживать кондиционер

Летняя жара, наступившая на всей территории Украины, заставила автовладельцев задуматься о качестве работы кондиционера и системы вентиляции салона.

АвтоОбоз разбирался, на что необходимо обратить внимание, чтобы в салоне было приятно и комфортно находиться.

Неисправности, недостаток хладагента в системе кондиционирования, а также грязный салонный фильтр влияют на снижение качества охлаждения воздуха и появление неприятного запаха в салоне newspress.co.uk

Что такое "профессиональное обслуживание"?

Системами кондиционирования укомплектованы практически все современные авто. Летом они обеспечивают комфортную температуру в салоне, а зимой осушают воздух и предотвращают запотевание лобового стекла. Неисправности, недостаток хладагента в системе кондиционирования, а также засоренность салонного фильтра влияют на снижение качества охлаждения воздуха и появление неприятного запаха в салоне.

Профессиональное обслуживание системы кондиционирования включает испытание на герметичность, а также заправку системы оптимальным количеством хладагента. Чтобы система работала без сбоев, ее необходимо проверять и обслуживать не реже 1 раза в год, желательно накануне наступления летней жары.

Проверять и обслуживать систему рекомендуется не реже 1 раза в год bosch.com

Как часто менять салонный фильтр?

Качественные фильтры надежно очищают поступающий в салон воздух от пыльцы и мелкой пыли, защищают систему кондиционирования и улучшают видимость, уменьшая количество отложений.

Эксперты Bosch рекомендует менять салонный фильтр 1 раз в год или каждые 15 тысяч км bosch.com

При создании современных высококачественных фильтров используются инновационные технологии и материалы. Например, есть специальные фильтры с активированным углем, которые задерживают вредные газы и неприятные запахи, тем самым сокращая концентрацию примесей в салоне.

Есть особые фильтры для аллергиков, способные "закрыть доступ" в салон до 99% частиц диаметром 2,5 мкм и больше. Благодаря специальному антиаллергенному слою фильтр нейтрализует аллергены и бактерии еще до того, как они попадают в салон.

Особые фильтры для аллергиков, способные "закрыть доступ" в салон до 99% частиц диаметром 2,5 мкм и больше media.opel.com

Замена салонного фильтра – обязательная процедура во время сервисного обслуживания системы кондиционирования. Эксперты Bosch рекомендует менять салонный фильтр 1 раз в год или каждые 15 тысяч км.

Кондиционер в электромобиле

Для гибридных авто или электромобилей исправная система кондиционирования особенно важна. Ведь помимо обеспечения комфортной температуры в салоне, она играет важную роль в процессе терморегуляции – охлаждает батареи и поддерживает оптимальный рабочий температурный режим. В процессе зарядки система кондиционирования воздуха охлаждает батареи, которые в противном случае испытывали бы перегрев. Таким образом, системы кондиционирования воздуха не только продлевают срок службы аккумулятора, но и делают процесс зарядки более эффективным.

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