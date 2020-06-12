Главная Новости
12 июня • обновлено в 18:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Сервис

В лето с комфортом: как правильно обслуживать кондиционер

853
Читать материал на украинском

Летняя жара, наступившая на всей территории Украины, заставила автовладельцев задуматься о качестве работы кондиционера и системы вентиляции салона.

АвтоОбоз разбирался, на что необходимо обратить внимание, чтобы в салоне было приятно и комфортно находиться.

Неисправности, недостаток хладагента в системе кондиционирования, а также грязный салонный фильтр влияют на снижение качества охлаждения воздуха и появление неприятного запаха в салоне

Неисправности, недостаток хладагента в системе кондиционирования, а также грязный салонный фильтр влияют на снижение качества охлаждения воздуха и появление неприятного запаха в салоне

newspress.co.uk

Что такое "профессиональное обслуживание"?

Системами кондиционирования укомплектованы практически все современные авто. Летом они обеспечивают комфортную температуру в салоне, а зимой осушают воздух и предотвращают запотевание лобового стекла. Неисправности, недостаток хладагента в системе кондиционирования, а также засоренность салонного фильтра влияют на снижение качества охлаждения воздуха и появление неприятного запаха в салоне.

Профессиональное обслуживание системы кондиционирования включает испытание на герметичность, а также заправку системы оптимальным количеством хладагента. Чтобы система работала без сбоев, ее необходимо проверять и обслуживать не реже 1 раза в год, желательно накануне наступления летней жары.

Проверять и обслуживать систему рекомендуется не реже 1 раза в год

Проверять и обслуживать систему рекомендуется не реже 1 раза в год

bosch.com

Как часто менять салонный фильтр?

Качественные фильтры надежно очищают поступающий в салон воздух от пыльцы и мелкой пыли, защищают систему кондиционирования и улучшают видимость, уменьшая количество отложений.

Эксперты Bosch рекомендует менять салонный фильтр 1 раз в год или каждые 15 тысяч км

Эксперты Bosch рекомендует менять салонный фильтр 1 раз в год или каждые 15 тысяч км

bosch.com

При создании современных высококачественных фильтров используются инновационные технологии и материалы. Например, есть специальные фильтры с активированным углем, которые задерживают вредные газы и неприятные запахи, тем самым сокращая концентрацию примесей в салоне.

Есть особые фильтры для аллергиков, способные "закрыть доступ" в салон до 99% частиц диаметром 2,5 мкм и больше. Благодаря специальному антиаллергенному слою фильтр нейтрализует аллергены и бактерии еще до того, как они попадают в салон.

Особые фильтры для аллергиков, способные "закрыть доступ" в салон до 99% частиц диаметром 2,5 мкм и больше

Особые фильтры для аллергиков, способные "закрыть доступ" в салон до 99% частиц диаметром 2,5 мкм и больше

media.opel.com

Замена салонного фильтра – обязательная процедура во время сервисного обслуживания системы кондиционирования. Эксперты Bosch рекомендует менять салонный фильтр 1 раз в год или каждые 15 тысяч км.

Кондиционер в электромобиле

Для гибридных авто или электромобилей исправная система кондиционирования особенно важна. Ведь помимо обеспечения комфортной температуры в салоне, она играет важную роль в процессе терморегуляции – охлаждает батареи и поддерживает оптимальный рабочий температурный режим. В процессе зарядки система кондиционирования воздуха охлаждает батареи, которые в противном случае испытывали бы перегрев. Таким образом, системы кондиционирования воздуха не только продлевают срок службы аккумулятора, но и делают процесс зарядки более эффективным.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как позаботиться о работоспособности тормозной системы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
Bosch новости авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Авто Сервис

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,6 млн человек, погибли – больше 424 тысяч.

  • Елена Зеленская заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.

  • Почти все страны ЕС прошли пик эпидемии COVID-19 – не повезло Польши и Швеции.

  • Обнаружен неизвестный ранее симптом COVID-19: развивается вместе с другой болезнью.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги