Упала мощность? Проверим фильтр

Смена сезона – время, когда важно уделить внимание техническому состоянию своего автомобиля. В том числе проверить, не пора ли менять топливный фильтр.

Он служит для дополнительной очистки топлива, отсеивая мелкие частицы пыли и грязи, а также воду. Так он защищает компоненты двигателя от загрязнения и продлевает срок их службы.

Когда?

Первые признаки проблем с топливным фильтром – автомобиль плохо заводится, могут быть рывки при движении, потеря мощности и динамики при обгоне. Из-за засорения топливного фильтра бензин (дизель) начинает подаваться с перебоями. Это сразу сказывается на эффективности работы всех элементов топливной системы: снижается производительность топливного насоса, повышается износ деталей двигателя. Если засоренный топливный фильтр в дизельном двигателе начнет пропускать частицы грязи, из строя может выйти форсунки или ТНВД.

Сроки замены топливного фильтра регламентированы автопроизводителем. Но с учетом не всегда идеального качества топлива и запыленности наших дорог, посещать СТО для проверки топливной системы лучше чаще, чем рекомендовано производителями.

Какой?

Подобрать правильно фильтр не менее важно. Современные бензиновые и дизельные системы впрыска очень чувствительны к чистоте топлива. Даже самые мелкие посторонние частицы могут привести к их преждевременному износу. Поэтому лучше не экономить на покупке качественного фильтра, чем впоследствии тратиться на дорогостоящий ремонт двигателя.

После замены фильтра топливная система требует регулировки, выполнение которой лучше доверить специалистам volkswagen.com

Где?

На первый взгляд, замена фильтра может показаться простой задачей, но это не всегда так.

Во-первых, многое зависит от конкретной марки и модели автомобиля. Некоторые производители отводят для расположения топливного фильтра труднодоступные места, добраться до которых достаточно сложно. А в тех случаях, когда топливный фильтр интегрирован в топливный модуль, самостоятельно извлечь его для замены в принципе невозможно.

Во-вторых, процесс замены топливного фильтра требует соблюдения строгих мер безопасности: некоторое количество топлива при отсоединении отработавшей детали неизбежно прольется, и достаточно одной искры, чтобы оно воспламенилось. Поэтому автомобиль необходимо обесточить, а также убедиться, что поблизости отсутствуют другие потенциальные источники опасности.

В третьих, после замены фильтра топливная система требует регулировки, выполнение которой лучше доверить специалистам.

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