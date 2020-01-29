Умная камера спасет жизнь: Bosch представил уникальную технологию

Компания Bosch разработала новую систему контроля состояния водителя на основе камер и средств искусственного интеллекта.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Засыпание, снижение концентрации, непристегнутый ремень безопасности, – далеко не полный список проблем, который могут привести к ДТП. Для предотвращения критических ситуаций и возможных несчастных случаев в конструкцию авто планируется интегрировать системы, которые будут контролировать состояние водителя и пассажиров в салоне.

Компания Bosch разработала новую систему контроля состояния водителя на основе камер и средств искусственного интеллекта bosch-presse.de

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В компании Bosch разработали систему контроля за состоянием водителя на основе камер и средств искусственного интеллекта (ИИ). "Когда автомобиль будет "знать", что происходит с водителем и пассажирами, вождение станет более безопасным и комфортным", – комментирует Харальд Крегер, член правления немецкого производителя.

Тенологии контроля за состояние водителя помогут снизить риск ДТП bosch-presse.de

Система может быть запущена в производство в 2022 году. К этому времени в планах Евросоюза внести такие технологи безопасности, как система предупреждения о снижении концентрации и засыпании, в перечень стандартного оснащения для всех новых автомобилей. По прогнозам Комиссии ЕС, за период до 2038 года благодаря новым требованиям к оснащению автомобилей средствами активной безопасности, около 25 тысяч жизней могут быть спасены, и не менее 140 тысяч тяжелых травм предотвращены.

Средства контроля за состоянием водителя будут актуальны и для разработки системы автоматизированного вождения. Если в процессе движения происходит передача управления от автопилота к водителю, система должна удостовериться, что в этот момент водитель полностью контролирует дорожную ситуацию.

Умная камера, постоянно следящая за состоянием водителя

Исследования показали, что почти каждый 10 несчастный случай вызван снижением концентрации или состоянием сонливости. Это побудило инженеров Bosch взяться за разработку системы контроля, которая распознает признаки усталости водителя, предупреждает его об опасности и оказывает помощь в управлении.

Исследования показали, что почти каждый 10 несчастный случай вызван снижением концентрации или состоянием сонливости bosch-presse.de

Встроенная в руль камера направлена на лицо водителя, а программное обеспечение распознает положение век, и реагирует, если человек закрывает глаза. Реакция предусмотрена и на тот случай, когда водитель отвлекся от дороги и повернул голову к пассажирам на переднем или заднем сиденье. Благодаря ИИ система делает выводы из полученной информации: она может предупредить об опасности невнимательного водителя, порекомендовать сделать остановку для отдыха, а, в некоторых случаях снизить скорость движения. Точная реакция может зависеть от настроек, выбранных автопроизводителем, и требований законодательства.

"Камеры и искусственный интеллект позволяют превратить автомобиль в спасателя", – отмечает Харальд Крегер. Создавая свою систему, инженеры Bosch задействовали интеллектуальные алгоритмы обработки изображений и средства машинного обучения, позволяющие следить за поведением водителя.

Чтобы распознавать состояние усталости и сонливости, систему обучают на примере реальных ситуаций и видео с различным положением век и частотой мигания. На основе этих данных искусственный интеллект делает выводы о степени усталости водителя и выдает предупреждение, соответствующее ситуации, а также подключает другие системы активной безопасности.

Разработанная Bosch система следит не только за водителем, но и за пассажирами bosch-presse.de

Планируется, что Европейская программа тестирования новых автомобилей (NCAP) будет учитывать наличие систем мониторинга в рейтинге безопасности транспортных средств уже с 2025 года.

Камера, следящая за пассажирами

Разработанная Bosch система следит не только за водителем, но и за пассажирами. Для этого камера, установленная над или под зеркалом заднего вида, контролирует весь салон. Система способна следить за тем, пристегнуты ли дети или взрослые пассажиры задних рядов ремнями безопасности, и предупреждает водителя, если видит, что ремни не задействованы. Система также предотвратит срабатывание подушки безопасности, если сиденье пассажира занято детским креслом.

Тенологии контроля за состояние водителя помогут снизить риск ДТП bosch-presse.de

Ребенок в салоне

Запирание ребенка в салоне припаркованного автомобиля нередко представляет смертельную опасность. В США в 2018 году погибло более 50 детей (по данным KidsAndCars.org), когда их ненадолго оставляли без присмотра, или когда они оставались в салоне незамеченными. Новая технология сможет распознавать и эту опасность и предупреждать владельца автомобиля сообщением, отправленным на смартфон. В случае чрезвычайной ситуации, система будет самостоятельно обращаться в службу спасения.

Камера для повышения комфорта

Новая технология также повышает удобство вождения. Камера наблюдения позволяет определить, кто собирается вести машину, и отрегулировать зеркало заднего вида, положение сидения, высоту рулевого колеса и параметры информационно-развлекательной системы в соответствии с личными предпочтениями водителя. Также камеру можно задействовать для управления настройками и проигрыванием мультимедиа с помощью жестов или взгляда.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Нацполиции опубликовали страшные данные о количестве ДТП в Украине.

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