Топливный насос: причины поломки и правильное обслуживание

Сергей Иванов Сервис 13:35, 16.06.2020 Обновлено: 13:55, 16.06.2020

Топливный насос является важной деталью топливной системы любого автомобиля. И в силу своей роли требует к себе ответственного отношения.

АвтоОбоз разбирался, как определить неполадки в работе топливного насоса и к каким последствиям они могут привести?

Основные причины поломки топливных насосов

Причины поломки топливных насосов можно свести к нескольким основным группам:

  • Загрязнения в топливном баке автомобиля. Их источники могут быть различными, от не очень качественного топлива до коррозии самого бака. Любой мусор рано или поздно попадает в насос вместе с топливом и, накапливаясь, способствует его выходу из строя.

  • Перепады давления в топливной системе. Причины этого явления, опять же, могут быть различными (например, проблемы с герметичностью топливной системы), но на состоянии топливного насоса негативно сказывается в первую очередь засорение топливного фильтра. Из-за снижения его пропускной способности насосу приходится "качать" топливо в режиме повышенной нагрузки, и ресурс его работы значительно сокращается.

  • Проблемы с электропроводкой. Большинство современных топливных насосов управляются электрическим реле. Если в электросхеме нарушается контакт, провода окисляются, реле не может нормально работать, подача топлива прекращается.

  • Перегрев. Его основная причина – хронически низкий уровень топлива в баке, причем как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Дело в том, что топливо для него выступает своего рода охлаждающей жидкостью и смазкой. А когда бензина или солярки мало, вместо них насос начинает захватывать воздух и работать в буквальном смысле на износ, перегреваясь и рано или поздно ломаясь.

При первых подозрениях на проблемы в работе топливного модуля в целом и топливного насоса рекомендуется обратиться на СТО, чтобы выявить и устранить возможные неисправности
newspress.co.uk

Почему не стоит экономит на покупке топливного насоса

Некоторые автолюбители, столкнувшись с необходимостью замены топливного модуля или топливного насоса как одного из самых важных его компонентов, стремятся сэкономить и найти как можно более дешевые аналоги. Но делать так категорически не рекомендуется. Исследования, проведенные специалистами компании Bosch показали:

  • Использование некачественного топливного модуля может привести к отказу или некорректной работе его элементов. Например, к заклиниванию датчика уровня топлива и, как итог, – некорректному расчету оставшегося пробега до заправки или некорректной работе индикатора низкого уровня топлива (лампочка включается при достаточном уровне топлива либо не включается при практически пустом баке).

  • Утечка топлива. Причиной может стать малая толщина пластиковых стенок топливного модуля, наличие невидимых глазу механических повреждений, а последствием – в лучшем случае запах топлива в салоне, а в худшем – по-настоящему опасные ситуации.

  • Некорректная работа топливного насоса или датчика уровня топлива ввиду неправильно установленных штекеров или их отсутствия. В связи с этим не отображается уровень топлива или двигатель не запускается.

  • Быстрый износ некачественной изоляции. Это ведет к коротким замыканиям и непредвиденным поломкам автомобиля.

  • Малый срок службы: износ щеток, поломка коммутатора и т. д. Насос отказывает после короткого срока службы, автомобиль внезапно глохнет и больше не запускается.

При первых подозрениях на проблемы в работе топливного модуля в целом и топливного насоса рекомендуется обратиться на СТО, чтобы выявить и устранить возможные неисправности. Но лучше всего не доводить до поломки, а своевременно проводить диагностику авто, чтобы избежать возможных неприятностей и лишних трат.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя ездить "на лампочке".

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