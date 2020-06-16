Топливный насос: причины поломки и правильное обслуживание

Топливный насос является важной деталью топливной системы любого автомобиля. И в силу своей роли требует к себе ответственного отношения.

АвтоОбоз разбирался, как определить неполадки в работе топливного насоса и к каким последствиям они могут привести?

Основные причины поломки топливных насосов

Причины поломки топливных насосов можно свести к нескольким основным группам:

Загрязнения в топливном баке автомобиля. Их источники могут быть различными, от не очень качественного топлива до коррозии самого бака. Любой мусор рано или поздно попадает в насос вместе с топливом и, накапливаясь, способствует его выходу из строя.

Перепады давления в топливной системе. Причины этого явления, опять же, могут быть различными (например, проблемы с герметичностью топливной системы), но на состоянии топливного насоса негативно сказывается в первую очередь засорение топливного фильтра. Из-за снижения его пропускной способности насосу приходится "качать" топливо в режиме повышенной нагрузки, и ресурс его работы значительно сокращается.

Проблемы с электропроводкой. Большинство современных топливных насосов управляются электрическим реле. Если в электросхеме нарушается контакт, провода окисляются, реле не может нормально работать, подача топлива прекращается.

Перегрев. Его основная причина – хронически низкий уровень топлива в баке, причем как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Дело в том, что топливо для него выступает своего рода охлаждающей жидкостью и смазкой. А когда бензина или солярки мало, вместо них насос начинает захватывать воздух и работать в буквальном смысле на износ, перегреваясь и рано или поздно ломаясь.

При первых подозрениях на проблемы в работе топливного модуля в целом и топливного насоса рекомендуется обратиться на СТО, чтобы выявить и устранить возможные неисправности newspress.co.uk

Почему не стоит экономит на покупке топливного насоса

Некоторые автолюбители, столкнувшись с необходимостью замены топливного модуля или топливного насоса как одного из самых важных его компонентов, стремятся сэкономить и найти как можно более дешевые аналоги. Но делать так категорически не рекомендуется. Исследования, проведенные специалистами компании Bosch показали:

Использование некачественного топливного модуля может привести к отказу или некорректной работе его элементов. Например, к заклиниванию датчика уровня топлива и, как итог, – некорректному расчету оставшегося пробега до заправки или некорректной работе индикатора низкого уровня топлива (лампочка включается при достаточном уровне топлива либо не включается при практически пустом баке).

Утечка топлива. Причиной может стать малая толщина пластиковых стенок топливного модуля, наличие невидимых глазу механических повреждений, а последствием – в лучшем случае запах топлива в салоне, а в худшем – по-настоящему опасные ситуации.

Некорректная работа топливного насоса или датчика уровня топлива ввиду неправильно установленных штекеров или их отсутствия. В связи с этим не отображается уровень топлива или двигатель не запускается.

Быстрый износ некачественной изоляции. Это ведет к коротким замыканиям и непредвиденным поломкам автомобиля.

Малый срок службы: износ щеток, поломка коммутатора и т. д. Насос отказывает после короткого срока службы, автомобиль внезапно глохнет и больше не запускается.

При первых подозрениях на проблемы в работе топливного модуля в целом и топливного насоса рекомендуется обратиться на СТО, чтобы выявить и устранить возможные неисправности. Но лучше всего не доводить до поломки, а своевременно проводить диагностику авто, чтобы избежать возможных неприятностей и лишних трат.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя ездить "на лампочке".