Страховая или МТСБУ: кто возместит ущерб от ДТП

АвтоОбоз разбирался, в каких случаях страховое возмещение выплачивает не страховая компания, а МТСБУ?

Первый и наиболее распространенный случай – виновником ДТП является водитель без полиса ОСАГО. Бюро производит выплату компенсации пострадавшему из гарантийных фондов, а затем предъявляет регрессный иск к виновнику ДТП. В этом случае пострадавшему не придется обращаться в суд, чтобы самостоятельно получить с виновника средства для компенсации ущерба, а, кроме того, он получит свои деньги независимо от финансовых возможностей виновника.

Второй случай, если виновник ДТП относится к льготной категории граждан, он инвалид первой группы или участник боевых действий. В таких случаях регрессивный иск не предъявляется, поскольку эта льгота предусмотрена государством. Единственное условие: если виновник ДТП является участником боевых действий, он обязан подтвердить свой статус предоставлением копии документа, заверенного надлежащим образом.

Третий случай, если виновник скрылся с места ДТП, или ДТП произошло с автомобилем, которым завладели неправомерно, например, угнав его.