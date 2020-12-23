СТО Bosch Service получили награды конкурса 'Лучший автосервис Украина 2020'

По результатам всеукраинской акции "Лучший автосервис Украина 2020" две автомастерские сети Bosch Service вошли в список финалистов.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Bosch Service Автодром Тернополь получил награду в категории VIP СТО, а также "Лучшая СТО экспресс ремонту и обслуживанию легковых автомобилей". А Bosch Service Tandem в Черновцах победила в категории "Лучшая универсальная СТО".

Кроме того, Bosch Service Автодром Тернополь победил в специальной номинации "Перспектива 2021". Только за год своей работы интеллектуальном автосервиса сети удалось завоевать расположение автовладельцев и стать лучшим СТО в городе.

Основатель сети авторизованных сервисных станций "Автодром" Олег Романюк прокомментировал победу своего молодого автосервиса, созданного по стандартам Bosch: "Автодром в Тернополе – это уже третье СТО, созданное по модели Бош Авто Сервис. Bosch. Мы благодарны нашим клиентам за обратную связь и высокую оценку нашей работы".

"Уже несколько лет подряд СТО сети Bosch Service занимают ведущие позиции в рейтинге лучших автосервисов Украины. Это свидетельствует о высокой оценке их работы со стороны клиентов, признание мастерства и профессионализма персонала, а также подтверждает высокие стандарты сервиса компании Bosch. Мы рады успеху наших партнеров и поздравляем их с победой " – отметил Константин Кляхин, руководитель отдела развития автосервисных концепций компании Bosch в Украине и Молдове.

Сеть независимых автосервисов Bosch Service в Украине объединяет 100 СТО. Все они оснащены самыми современными диагностическими системами для быстрого и точного устранения неисправностей, а персонал прошел соответствующее обучение. К тому же компания Bosch предоставляет своим партнерским станциям постоянную техническую поддержку.

Рейтинг-акция "Лучший автосервис Украина 2020" проводится ежегодно для определения лучших автомастерских более чем в 20 номинациях. В этом году заявки на участие подали 786 станций технического обслуживания.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, выбрать "дворники" поможет приложение Bosch Wiper App.