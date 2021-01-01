Сквозь туман: что нужно делать в условиях ограниченной видимости

АвтоОбоз вместе со специалистами компании Bosch подготовили рекомендации, которые позволят сделать езду в тумане максимально безопасной.

Теплая зима, вызванная глобальными изменениями климата, в очередной раз пришла в Украину. Для нее свойственны дожди и туманы.

Туман – одно из самых опасных погодных условий. Он появляется внезапно и сокращает видимость до критических показателей. В идеале, попав в густой туман, следует остановиться на обочине и переждать непогоду с включенными габаритными или стояночными сигналами. И сделать это необходимо не только по причине ухудшения видимости, но и существенного искажения реального расстояния до объектов на дороге, а также скорости движения транспортных средств.

Попав в зону тумана важно незамедлительно снизить скорость до 30-50 км/ч, а в случае очень плохой видимости – до 25 км/ч bosch.com

В условиях густого тумана дистанция до авто, движущегося навстречу, кажется больше, а его скорость – значительно меньше. При этом очертания предметов размыты, что усложняет адекватную оценку их истинных размеров. Попав в зону тумана важно незамедлительно снизить скорость до 30-50 км/ч, а в случае очень плохой видимости – до 25 км/ч.

Необходимо также соблюдать дистанцию, чтобы успеть вовремя среагировать на внезапно появившееся впереди препятствие. Если вы едете по трассе за чертой города, стоит помнить о старых авто с некачественно работающими "габаритами", заметить которые в условиях густого тумана очень сложно. Также есть шанс встретить на своем пути пешеходов и велосипедистов без светоотражающих элементов на одежде, а также гужевой транспорт без освещения.

В тумане велика вероятность встретить на пути пешеходов и велосипедистов без светоотражающих элементов на одежде, а также гужевой транспорт без освещения

Освещение: дальний – off, ближний – on

Туман – это мельчайшие капли воды, зависшие в воздухе. Ближе к дорожному покрытию их концентрация меньше, поэтому ближний свет обеспечивает лучший обзор. А вот мощные пучки горизонтально направленного дальнего света отражаются от капель, создавая непроницаемую белую завесу, тем самым усугубляя видимость дороги. Поэтому вне зависимости от времени суток попав в туман, необходимо включать ближний свет фар. Днем он сделает ваш автомобиль различимым для других участников дорожного движения, а ночью его дальности хватит для достаточной освещенности дороги.

Максимально обезопасить движение в условиях ограниченной видимости помогут противотуманные фары. Они размещены ниже фар и создают широкий горизонтальный пучок света, идущий параллельно дороге и лучше проникающий через дымку тумана. Дальность освещения противотуманными фарами составляет порядка 25 метров.

Противотуманные фары: что необходимо учитывать?

Противотуманные фары и задние противотуманные фонари увеличивают безопасность дорожного движения, но должны использоваться только в определенных условиях. Первые следует включать только в условиях ухудшения видимости вследствие дождя, тумана или снега. Задние противотуманные фонари должны использоваться только в случае, если видимость составляет менее 50 метров.

Задние противотуманные фонари должны использоваться только в случае, если видимость составляет менее 50 метров

Как правильно отрегулировать свет фар?

Неправильно отрегулированные фары могут не только усложнить вождение, но и стать причиной аварийной ситуации на дороге. Сильно поднятые вверх передние фары ослепляют водителей встречных авто, а в условиях густого тумана создают эффект двух светящихся столбов, усугубляя и без того плохую видимость.

Требованиям безопасного движения лучше всего отвечают заводские регулировки фар. Поэтому если у вас новое авто, нет поводов для переживаний. В других случаях для замены и профессиональной регулировки автомобильной светотехники лучше обратиться на СТО, где на специальном стенде специалисты проведут точную настройку фар ближнего и дальнего света.

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