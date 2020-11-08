Расширенная гарантия на шины Nokian Tyres: что это и как работает

Компания Nokian Tyres не только производит высококачественные шины для различных условий и разнообразной гаммы автомобилей, но и предлагает уникальный сервис, под названием Расширенная гарантия (Hakka Guarantee).

АвтоОбоз разбирался, что же такое Расширенная гарантия, и как этот сервис работает.

Что такое Расширенная гарантия?

Расширенная гарантия от Nokian Tyres предполагает бесплатный ремонт или замену повреждённой шины в течении года с дня покупки шин в шинном центре Vianor.

Расширенная гарантия от Nokian Tyres предполагает бесплатный ремонт или замену повреждённой шины в течении года с дня покупки шин в шинном центре Vianor nokiantyres.com

Представьте, вы отправились в отпуск и по дороге неожиданно пробили гвоздем шину. Не беда, меняете поврежденную шину на "запаску", приезжаете в ближайший шинный центр Vianor и вам ее отремонтируют совершенно бесплатно. Если повреждение окажется более серьезным, то шину вам заменят, причем, так же бесплатно! И не стоит путать Расширенную гарантию с обычной 5-летней заводской гарантией, которая предоставляется на все шины NokianTyres.

Если повреждение окажется более серьезным, то шину вам заменят, причем, так же бесплатно nokiantyres.com

Как получить "Расширенную гарантию"?

При покупке шин Nokian Tyres шинный центр заносит информацию в единый электронный реестр и выдает покупателю электронный Гарантийный талон с уникальным номером. После этого покупателю отправляется СМС-ка с присвоенным уникальным номером талона. Все талоны сберегаются в едином электронном реестре.

Как воспользоваться услугой Расширенной гарантии?

Право на получение гарантийного обслуживания дают только эксплуатационные повреждения шин естественного характера (прокол, разрыв, вздутие боковины и т.п.). Потребитель предоставляет:

поврежденную шину;

СМС-сообщение, с присвоенным уникальным номером Гарантийного талона;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства, на котором установлены шины.

Право на получение гарантийного обслуживания дают только эксплуатационные повреждения шин естественного характера nokiantyres.com

Воспользоваться сервисом можно в том случае, если:

с момента приобретения поврежденной шины в шинном центре прошло не более года;

повреждение шины не является негарантийным случаем;

остаточная глубина протектора поврежденной шины ≥ 4 мм;

шина использовалась в соответствии с правилами эксплуатации.

Остаточная глубина протектора поврежденной шины должна быть не менее 4 мм nokiantyres.com

На какие модели шин Nokian Tyres действует Расширенная гарантия?

"Хакка Гарантия" распространяется на:

зимние шины Nokian Hakkapeliitta R3 и R3 SUV, Nokian WR SUV 4, Nokian Hakkapeliitta 9 и 9 SUV, Nokian Hakkapeliitta 8 и 8 SUV;

летние шины Nokian моделей Nokian Hakka Black 2 и Black 2 SUV, Nokian Hakka Blue 2 и Blue 2 SUV, а также на Nokian Hakka Green 2.

nokiantyres.com

Подробности о Расширенной гарантии и списке шинных центров можно узнать на сайте компании или по телефону Горячей линии – 0 800 50 11 20.