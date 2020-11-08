Расширенная гарантия на шины Nokian Tyres: что это и как работает

Компания Nokian Tyres не только производит высококачественные шины для различных условий и разнообразной гаммы автомобилей, но и предлагает уникальный сервис, под названием Расширенная гарантия (Hakka Guarantee).

АвтоОбоз разбирался, что же такое Расширенная гарантия, и как этот сервис работает.

Что такое Расширенная гарантия?

Расширенная гарантия от Nokian Tyres предполагает бесплатный ремонт или замену повреждённой шины в течении года с дня покупки шин в шинном центре Vianor.

Представьте, вы отправились в отпуск и по дороге неожиданно пробили гвоздем шину. Не беда, меняете поврежденную шину на "запаску", приезжаете в ближайший шинный центр Vianor и вам ее отремонтируют совершенно бесплатно. Если повреждение окажется более серьезным, то шину вам заменят, причем, так же бесплатно! И не стоит путать Расширенную гарантию с обычной 5-летней заводской гарантией, которая предоставляется на все шины NokianTyres.

Как получить "Расширенную гарантию"?

При покупке шин Nokian Tyres шинный центр заносит информацию в единый электронный реестр и выдает покупателю электронный Гарантийный талон с уникальным номером. После этого покупателю отправляется СМС-ка с присвоенным уникальным номером талона. Все талоны сберегаются в едином электронном реестре.

Как воспользоваться услугой Расширенной гарантии?

Право на получение гарантийного обслуживания дают только эксплуатационные повреждения шин естественного характера (прокол, разрыв, вздутие боковины и т.п.). Потребитель предоставляет:

поврежденную шину;

СМС-сообщение, с присвоенным уникальным номером Гарантийного талона;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства, на котором установлены шины.

Воспользоваться сервисом можно в том случае, если:

с момента приобретения поврежденной шины в шинном центре прошло не более года;

повреждение шины не является негарантийным случаем;

остаточная глубина протектора поврежденной шины ≥ 4 мм;

шина использовалась в соответствии с правилами эксплуатации.

На какие модели шин Nokian Tyres действует Расширенная гарантия?

"Хакка Гарантия" распространяется на:

зимние шины Nokian Hakkapeliitta R3 и R3 SUV, Nokian WR SUV 4, Nokian Hakkapeliitta 9 и 9 SUV, Nokian Hakkapeliitta 8 и 8 SUV;

летние шины Nokian моделей Nokian Hakka Black 2 и Black 2 SUV, Nokian Hakka Blue 2 и Blue 2 SUV, а также на Nokian Hakka Green 2.

Подробности о Расширенной гарантии и списке шинных центров можно узнать на сайте компании или по телефону Горячей линии – 0 800 50 11 20.