Пять причин чрезмерного износа шин: на что обращать внимание

Специалисты Nokian Tyres поделились своими рекомендациями, на что следует обратить внимание перед установкой зимних шин на автомобиль.

Если вы до сих пор не поменяли шины на зимние, то перед "переобувкой" обязательно проведите их осмотр. Как показывает опыт, многие владельцы с удивлением обнаруживают, что при умеренном пробеге за прошлый сезон, шины износились гораздо сильнее, чем ожидалось. Для того, чтобы избежать подобной ситуации в будущем, важно обращать внимание на основные факторы, способствующие преждевременному износу шин.

Перед установкой шин на автомобиле необходимо провести их тщательный осмотр на предмет износа и повреждений nokiantyres.ua

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Обувь по сезону

Использовать зимой летние шины небезопасно, однако это останавливает далеко не всех. Есть и такая категория водителей, которые все лето могут проездить на зимнем комплекте. И хотя это прямо не запрещено, поступать так категорически не рекомендуется: в резиновой смеси гораздо больше натурального каучука, что обеспечивает шинам мягкость в условиях низких температур – среди прочего, это значит, что в жару зимние шины стираются об асфальт гораздо сильнее.

Развал-схождение и давление в шинах

Пожалуй, самая популярная причина проблем с шинами - это неправильный развал-схождение. Далеко не все водители следуют рекомендациям корректировать углы установки колес после каждого вмешательства в подвеску автомобиля. Если такую проверку не сделать вовремя, впоследствии может оказаться, что передняя или задняя пара шин “съедена” с краев.

Конкуренцию неправильным углам установки колес может составить не менее популярная причина быстрого износа - неправильное давление в шинах. Проверять давление в шинах необходимо раз в три недели и обязательно - перед длительной поездкой.

Регулярные контроль за давление в шинах позволит предотвратить преждевременный износ шин nokiantyres.ua

Неисправная подвеска

Настройка кинематики ходовой - чрезвычайно сложный и ответственный процесс, в ходе которого учитывается множество факторов. Лишь после этого новая модель автомобиля получает путевку на конвейер. Вместе с тем, повреждения подвески в ходе эксплуатации могут незамедлительно сказаться на состоянии шин: на это в том числе указывают множественные зоны повышенного износа протектора. Такие симптомы являются показанием к посещению сервисной станции и проверке подвески авто.

Агрессивное вождение

Форсирование бордюров на скорости приводит к деформации каркаса шины, который хоть и имеет запас прочности, но после определенных нагрузок не возвращается к прежней форме. В наиболее тяжелых случаях на шине остается вмятина или разрыв, делающие её эксплуатацию невозможной, но даже если внешне все выглядит неплохо, повреждения от прыжков по бордюрам нарушают геометрию и шины наверняка прослужат значительно меньше.

В Nokian Tyres нашли решение проблемы поврежденных боковин и разработали технологию Aramid Sidewalls. Использование сверхпрочных волокон арамида увеличивает стойкость боковины к проколам и порезам, обеспечивает еще больший пробег шины и дает больше уверенности водителям на дорогах.

И конечно же, стоит обратить внимание на свой стиль вождения. Чем быстрее едет автомобиль в повороте и чем выше у него при этом масса, тем сильнее стираются шины, обеспечивая необходимое сцепление и удерживая машину на траектории.

В шинах Nokian Tyres используются арамидные волокна, которые предохраняют боковины от проколов и порезов nokiantyres.ua

Последствия неправильного хранения

Состояние шин можно ухудшить не только неправильной эксплуатацией, а и нарушением требований к их хранению. Шины нужно хранить в прохладном, хорошо проветриваемом и с нормальной влажностью помещении. Кроме того, шины без дисков нельзя класть друг на друга или подвешивать, а шины на дисках ставить вертикально. Если у вас нет необходимых условий для хранения шин, можно воспользоваться услугой “Hakka-отель”, предоставляемой шинными центрами Vianor. Все, что нужно – это записаться на посещение шинного центра, оставить автомобиль и подождать, пока специалисты Vianor достанут со склада зимние шины, проведут шиномонтаж и отправят на склад летние.

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