Пробил колесо: что делать?

Путешествие на автомобиле может быть прервано досадным проколом или порезом колеса.

Такая ситуация на украинских дорогах может произойти с каждым, особенно, с учетом качества наших дорог. Что нужно сделать ,чтобы максимально быстро решить эту задачу и продолжить поездку, разбирался АвтоОбоз?

Первое, что нужно обязательно сделать перед поездкой, это провести визуальный осмотр шин и проверить давление. Также необходимо убедиться, что в багажнике есть запасное колесо или "докатка", насос, домкрат, баллонный ключ и портативный манометр.

Регулярная проверка давления в шинах поможет продлить срок их службы newspress.co.uk

Стоит помнить, что при длительной стоянке давление в шинах снижается. Поэтому обязательно раз в три недели рекомендуется проверять давление в шинах. Помните, передвижение на спущенных шинах не только повышает их износ, но и может привести к аварийной ситуации.

Если во время движения автомобиль начинает тянуть в сторону, руль тяжелеет, появляется сильная тряска на неровностях и шум – необходимо немедленно остановиться в безопасном месте и осмотреть авто.

Спустило колесо? Не беда...

Если колесо спущено, самым простым и действенным способом быстро продолжить движение – установить "запаску" или "докатку", а на ближайшем шиномонтаже провести ремонт поврежденной шины.

Если по какой-то причине у вас нет запасного колеса или "докатки", а причиной прокола стал гвоздь или саморез, не торопитесь его удалять. Проверьте давление в шине, если нужно, подкачайте колесо и отправляйтесь в ближайший шиномонтаж на небольшой скорости и с включенной "аварийкой".

Что делать, если пробило колесо? newspress.co.uk

В последние годы многие автопроизволители экономят на запасном колесе, – в лучшем случае авто комплектуют "докаткой", а в худшем – ремкомплектом. Возможно в цивилизованных странах с хорошими дорогами и качественным сервисом это оправдано. Но в Украине, как показывает практика, манипуляции с герметиком, – это бесполезно потраченное время и силы, так как основная причина неприятностей с шинами вызваны не проколом, а боковым порезом.

При сильном повреждении протектора или порезе боковины никакой герметик вам не поможет! nokiantyres.com

Технология Flat Run

Некоторые современные автомобили комплектуются шинами с технологии Flat Run, позволяющей продолжить движение даже на полностью спущенном колесе. Например, шины Nokian Tyres позволяют при полной загрузке автомобиля на спущенной шине проехать до 50 км, а если в машине едет один водитель, расстояние увеличивается до 150 км. Такие шины рекомендуется использовать только на автомобилях с датчиками контроля давления в колесах (TPMS). Важным преимуществом шин Nokian Tyres с технологией Flat Run является то, что они не требуют особой конструкции колесных дисков.

Использовать шины Flat Run рекомендуется при наличии в авто системы TPMS newspress.co.uk

Процесс замены шин

Прежде чем выполнять все операции по замене колеса, сверните на обочину, а при ее отсутствии – припаркуйтесь в безопасном месте. Обязательно включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки на расстоянии 20 м от авто в населенном пункте или 40 м – вне его.

Обязательно включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки на расстоянии 20 м от авто в населенном пункте или 40 м – вне его newspress.co.uk

Обязательно поставьте автомобиль на стояночный тормоз и зафиксируйте одно из колес с помощью упора, камня или любого подходящего для этого предмета. Полностью готовая запаска меняется за 10-15 минут, в зависимости от опыта и ловкости водителя. Давление в "запаске" также необходимо обязательно проверить перед установкой на машину.

Важно отметить, что запасное колесо, даже ни разу не использованное, необходимо менять раз в 5-10 лет, так как даже самая качественная резиновая смесь имеет свойство стареть, усыхать и терять свои свойства.

Если в пути вам пришлось менять колесо, за его качественным ремонтом можно обратиться в шинный центр Vianor. В настоящее время в Украине их насчитывается около 160, а узнать, где находится ближайший из них можно на фирменном сайте. Специалисты компании выполнят ремонт, а если он невозможен, то здесь же можно будет приобрести новую шину.

Если в пути вам пришлось менять колесо, за его качественным ремонтом можно обратиться в шинный центр Vianor nokiantyres.com

Кроме того, на премиальные шины Nokian Tyres, приобретенные в сети Vianor распространяется "Расширенная Hakka-гарантия". Если шина была повреждена в течении года с дня покупки, ремонт будет произведен бесплатно. В случае, если отремонтировать гарантийную шину невозможно, ее заменят на новую – тоже бесплатно.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, как предотвратить неравномерный износ шин.