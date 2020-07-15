Правильное обслуживание аккумулятора: советы и рекомендации

При помощи специалистов компании Bosch АвтоОбоз разбирался, что необходимо делать с аккумуляторной батареей, чтобы обеспечить ее бесперебойную работу и продлить срок ее службы.

Обычно о том, что пора покупать новый аккумулятор, автолюбители узнают зимой: старая, требующая замены АКБ просто не в состоянии пережить сильные морозы и выходит из строя. Однако в этом году аномально теплые зимние месяцы не позволили произойти этому "естественному отбору". А значит, есть дополнительный повод обратить самое пристальное внимание на аккумулятор вашего автомобиля летом.

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Даже самый качественный новый аккумулятор может потребовать замены уже через 5-7 лет. И чем современнее ваш автомобиль, тем большая нагрузка ложится на АКБ. Просто обеспечивать запуск двигателя, работу "дворников", сигналов и фар уже недостаточно: электроники на борту автомобиля становится все больше, и каждому из этих устройств, будь то навигация, регулировка зеркал или подогрев сидений, необходимо питание. Вот почему так важно следить за состоянием аккумулятора и правильно его эксплуатировать — в том числе и летом.

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Какие проблемы в работе АКБ могут возникать летом и почему

Зима — время, когда проблемы в работе АКБ проявляются во всей красе, но закладываются они именно в теплый период. Из-за жары воздух в подкапотном пространстве нагревается намного сильнее, чем зимой. И чем жарче, тем быстрее протекают электрохимические реакции внутри аккумулятора— а значит, и разряжается батарея. Кроме того, из-за испарения воды из электролита и последующего падения его уровня происходит необратимая сульфатация электродов и пластин АКБ (на них образуется кристаллический налет, который не проводит электрический ток). Это отрицательно сказывается на ресурсе работы аккумулятора. И далеко не всегда проблему можно решить доливом электролита: например, в случае использования современных необслуживаемых аккумуляторов. Поэтому так важно периодически проверять состояние АКБ, а также следовать простым рекомендациям, которые позволят продлить ресурс ее работы.

Правильное обслуживание аккумулятора: советы и рекомендации. Фото: newspress.co.uk

10 советов от Bosch

1. При покупке аккумулятора стоит отдавать предпочтение известным и проверенным брендам.

2. Регулярно проверяйте напряжение, уровень заряда и пусковую мощность аккумулятора. Рабочее напряжение в аккумуляторе составляет 13,8–14,5 В; полностью заряженная батарея, отключенная от нагрузок, в исправном состоянии должна выдавать не менее 12,6–12,7 В.

3. Осуществляйте осмотр аккумулятора как минимум дважды в год.

4. Периодически проверяйте надежность крепления АКБ в аккумуляторном отсеке и подтягивайте контакты.

5. Избегайте полной разрядки аккумулятора (это может произойти, например, если забыть выключить световые приборы после завершения поездки).

6. Перед запуском двигателя отключайте все дополнительное электрооборудование: радио, кондиционер или обогрев и др.

7. Если автомобилем долго не пользовались, аккумулятор необходимо снять и зарядить с помощью специального зарядного устройства.

8. Раз в месяц рекомендуется подзаряжать аккумулятор и в том случае, если вы ездите мало или на небольшие расстояния — в таких случаях уровень заряда не успевает восполниться за счет работы генератора.

9. При регулярных поездках на большие расстояния, напротив, необходимо заботиться о том, чтобы батарея не перезаряжалась: используйте как можно больше приборов, потребляющих электричество.

10. Содержите АКБ в чистоте, своевременно освобождайте его поверхность от загрязнений, а клеммы от окислов.

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