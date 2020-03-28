Несмотря на объективные трудности, связанные с эпидемией COVID-19, сеть шинных центров Vianor продолжает работу и гарантирует клиентам качественный сервис.

Обратившись в сеть шинных центров Vianor можно в одном месте получить широкий спектр услуг для автомобиля: обслужить кондиционер, аккумулятор и тормозную систему, провести диагностику ходовой, регулировку углов развала-схождения, заменить масло и фильтры, выполнить ремонт выхлопной системы.

Таким образом, все технические вопросы можно решить без длительных разъездов по нескольким СТО, что очень важно в период карантина.

Помощь на карантине: VIANOR продолжает обслуживание клиентов nokiantyres.ua

Естественно, что в шинном центре Vianor можно провести диагностику и ремонт шин, а если повреждение слишком серьезное, или же шина изношена – можно приобрести новый комплект. В шинных центрах Vianor представлен широкий ассортимент шин Nokian Tyres для легковых и коммерческих автомобилей.

На шины Nokian Tyres, купленные в центрах Vianor, распространяется расширенная Hakka-гарантия. Если шина повреждена в следствии наезда на бордюр, пореза об острые края ямы или случайного гвоздя, вам отремонтируют или заменят ее бесплатно.

Еще одним важным преимуществом обслуживания в Vianor является Hakka-отель: после шиномонтажа клиент может оставить несезонный комплект в шинном центре, где они будут храниться до следующего сезона на специальном складе с соблюдением всех необходимых условий.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Nokian Tyres представила новинку для зимней эксплуатации.

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