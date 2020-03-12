Nokian Tyres презентовала фрикционную зимнюю модель Nokian Snowproof P

Скандинавский производитель шин премиум-класса Nokian Tyres представляет новую высокоскоростную зимнюю шину, созданную для климатических условий Центральной Европы.

Команда АвтоОбоза побывала в Лапландии на презентации новой шины Nokian Snowproof P. Новая концепция Alpine Performance компании Nokian Tyres обеспечивает первоклассную безопасность во время ежедневного вождения, улучшенную реализацию тяги, меньший тормозной путь и предсказуемость на поворотах.

Украинские журналисты смогли провести собственные испытания шин Nokian Snowproof P на полигоне компании в Ивало nokiantyres.com

"Безопасность и сбалансированные характеристики вождения – это, несомненно, основной принцип нашей философии развития. Наша миссия – сделать ваши ежедневные зимние поездки предсказуемыми и безопасными. При разработке новой зимней скоростной шины мы уделили особое внимание улучшению сцепления с асфальтом на заснеженных и мокрых дорогах", – говорит Марко Рантонен, менеджер по развитию Nokian Tyres.

Nokian Snowproof P предлагается со скоростными индексами H (210 км/ч), V (240 км/ч) и W (270 км/ч), а широкий ряд типоразмеров охватывает 55 вариантов – от 17 до 21 дюйма nokiantyres.com

Появление новой UHP зимней шины – это естественное продолжение ассортимента зимних шин Nokian Tyres на рынке Центральной Европы. Nokian Snowproof P предлагается со скоростными индексами H (210 км/ч), V (240 км/ч) и W (270 км/ч), а широкий ряд типоразмеров охватывает 55 вариантов – от 17 до 21 дюйма. Новая Nokian Snowproof P будет доступна для потребителей с осени нынешнего года.

Nokian Snowproof P будет доступна для покупателей осенью нынешнего года nokiantyres.com

Универсальный ассортимент зимних шин Nokian Tyres для легковых автомобилей и внедорожников также включает в себя Nokian Snowproof, Nokian WR D4 и Nokian WR SUV 4. Шины представлены в почти 200 типоразмерах.

Alpine Performance – точная управляемость и улучшенное зимнее сцепление

И если погода может быть сколь угодно непредсказуемой, шины должны оставаться прогнозируемыми в любой ситуации. Новая концепция Alpine Performance, используемая в шине Nokian Snowproof P, обеспечивает исключительную комбинацию надежного сцепления на зимних дорогах, предоставляя при этом предсказуемость реакций и комфорт вождения. Концепция включает в себя оптимизированный рисунок протектора в сочетании с густой сеткой ламелей и новой резиновой смесью Alpine Performance.

Концепция Alpine Performance включает три основных элемента: оптимизированный рисунок протектора, густую сетку ламелей и новую резиновую смесь Alpine Performance nokiantyres.com

Наибольшее изменение по сравнению с предыдущей моделью Nokian WR A4 можно увидеть в рисунке протектора. Переход от асимметричного рисунка к направленному и симметричному обеспечивает предсказуемое и контролируемое поведение автомобиля в любых условиях, повышая таким образом общий уровень безопасности шины.

Симметричный рисунок протектора и жесткая центральная зона обеспечивают хорошую управляемость в любых условиях nokiantyres.com

Новый рисунок протектора со специально разработанными боковыми и продольными канавками позволяет шине максимально увеличить пятно контакта с дорогой, улучшая сцепление и повышая точность рулевого управления. Оптимизированное пятно контакта обеспечивает равномерный износ шины, а новая матричная поддержка блоков протектора (Block Support Matrix) гарантирует предсказуемость поведения автомобиля. Шина обеспечивает стабильное ощущение дороги и быструю реакцию руля на высоких скоростях и в сложных зимних условиях.

Матричная поддержка блоков протектора гарантирует предсказуемое поведение автомобиля на дороге nokiantyres.com

"Смена полосы на шоссе или попытка влиться в оживленный поток на обледенелом перекрестке может вызвать трудности. Главный приоритет новой шины Nokian Snowproof P – максимальная безопасность и надежность даже в условиях ограниченного сцепления с дорогой. Новая концепция Alpine Performance разработана, чтобы обеспечить сбалансированную управляемость на сухих автобанах, в слякоти городских улиц и на заснеженных горных дорогах. Она предоставляет столь необходимое сцепление и контроль для энергичного вождения во всем разнообразии зимних условий", – объясняет Рантонен.

Безопасность на слякоти

Nokian Snowproof P создана для эффективной работы в широком диапазоне зимних условий – на мокрых, заснеженных дорогах и на слякоти. Слякоть – один из самых сложных элементов зимы, особенно между полосами на оживленной автомагистрали. Предназначенный для предотвращения скольжения на слякоти, новый протектор имеет густую сеть ламелей и соединенные канавки, которые эффективно удаляют воду и слякоть из пятна контакта с дорогой. Отполированные канавки также ускоряют удаление воды, к тому же делают шину визуально привлекательнее.

Густая сеть ламелей и соединенные канавки эффективно удаляют воду и слякоть из пятна контакта шины с дорогой nokiantyres.com

Новая резиновая смесь Alpine Performance предназначена для работы в широком диапазоне температур и дальнейшего улучшения свойств шины на мокром покрытии. Она обеспечивает Nokian Snowproof P стабильные характеристики как в холодные зимние дни, так и при сравнительно высоких температурах. Благодаря улучшенному дизайну протектора и составу резиновой смеси Nokian Snowproof P имеет низкое сопротивление качению, а также отличную износостойкость в различных условиях.

Многогранные "снежные когти" между блоками протектора и в плечевой области обеспечивают сбалансированное сцепление на льду и в снегу, особенно при торможении и ускорении. Усилители торможения и ускорения на блоках протектора улучшают продольное сцепление.

Многогранные "снежные когти" между блоками протектора и в плечевой области улучшают поведение авто на снегу при торможении и ускорении nokiantyres.com

Тщательное тестирование для безопасности в любых условиях

Высокие характеристики сцепления шины Nokian Snowproof P на снегу и слякоти стали результатом более четырех лет разработки. Исследования показывают, что слякоть – один из самых коварных и опасных факторов зимы. Сочетание тающего снега, водяной подушки на поверхности дороги и, зачастую, льда представляет угрозу даже для опытного водителя. Уникальный метод тестирования шин на слэшпленинг, доступный на тестовом полигоне Nokian Tyres, позволил в течение длительного времени работать над улучшением этих характеристик.

Nokian Snowproof P nokiantyres.com

Рисунок протектора, конструкция шины и резиновая смесь воплощают современный финский опыт в создании шин. Для его реализации в конечном продукте потребовались тысячи часов компьютерного моделирования, лабораторных сравнений и уникальных испытаний в различных условиях.

Nokian Snowproof P nokiantyres.com

Разработка включала испытания в суровой Лапландии, на собственном тестовом полигоне Nokian Tyres в Ивало. Помимо царства льда и снега, характеристики шины Nokian Showproof P на мокрой и сухой дороге доводились до наилучших показателей на нескольких испытательных треках в Германии, Австрии и Испании.

В создании новинки принимал участие двукратный чемпион Формулы 1 Мика Хаккинен. "Шина надежно держит дорогу на скользкой поверхности - как на высоких, так и на низких скоростях. Вы можете наслаждаться точной и легкой управляемостью даже в экстремальных случаях. С какими бы зимними условиями вы не столкнулись, Nokian Snowproof P дает вам уверенность за рулем, что, в свою очередь, обеспечивает безопасность и плавность вождения", – рассказывает Хаккинен.

В создании Nokian Snowproof P принимал участие двукратный чемпион Формулы 1 Мика Хаккинен nokiantyres.com

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