Когда менять свечи зажигания и другие факты о свечах зажигания

Продукция компании Bosch помогает выигрывать автомобильные гонки по всему миру, а ведущие производители транспортных средств используют свечи зажигания Bosch на конвейере.

Впервые автомобильная система зажигания со свечой, соединенной с магнето высокого напряжения, была представлена в далеком 1902 году компанией Bosch. С тех пор, на протяжении уже почти 120 лет, немецкий бренд устанавливает стандарты в области свечей зажигания.

Свечи зажигания работают в особо экстремальных условиях: им приходится выдерживать напряжение до 40 000 В, температуру в камере сгорания более 1000°C и изменяющееся давление в 100 бар. Чтобы обеспечивать стабильно высокое качество зажигания при таких сверхвысоких нагрузках свечи должны обладать рядом особых характеристик.

Драгоценные металлы – для высокой производительности двигателя.

Современные двигатели работают при очень высоких температурах камеры сгорания, и электроды свечей зажигания подвергаются большему износу. Поэтому в состав электродов входят сплавы драгоценных металлов. В зависимости от используемого металла линейка свечей зажигания Bosch представлена следующими решениями:

Bosch Platinum, Bosch Double Platinum, Bosch Iridium или Bosch Double-Iridium. Такие свечи обеспечивают первоклассный уровень воспламенения для высокой производительности двигателя.

Свечи зажигания – индикатор состояния автомобиля.

После извлечения отработавшей свечи зажигания по ее состоянию можно определить, правильно ли работает двигатель и верно ли он отрегулирован. Если с двигателем, топливом или даже свечой зажигания что-то не так, на последней появляется характерное повреждение, так называемый "нагар свечи зажигания" – с его помощью специалисты сразу могут определить причину неисправности и ускорить ремонт.

Процесс лазерной сварки CW продлевает срок службы свечей зажигания

От свечей зажигания во времена первых автомобилей их современные варианты отличаются методом производства, материалами и дизайном. Например, технология непрерывной сварки на 360° помогла значительно улучшить качество продукта. При обычной импульсной лазерной сварке существует риск образования трещин на центральном электроде в месте сварки из-за высокого давления в камере сгорания, а также отрыва головки свечи из драгоценного металла. Благодаря процессу лазерной сварки, запатентованному Bosch, такие последствия исключены, поскольку центральный электрод приварен на этапе производства, что значительно продлевает срок службы свечи.

Протестировано на гоночной трассе

Зачастую новые технологические решения в области свечей зажигания Bosch начинаются на гоночной трассе, а автоспорт служит "передвижным центром разработки". Например,

– Платиновые электроды для свечей зажигания впервые были использованы в 1970 году на 24-часовой гонке Ле-Ман для Porsche 917, который в тот день пришел первым. С 1974 года и по сей день Bosch предлагает высококачественные свечи зажигания с платиновым электродом. Такой тип резьбы, как M10, также первоначально использовался в автоспорте, а теперь это решение применяется в серийных автомобилях.

– Изначально разрабатывался для двигателей гоночных автомобилей и штекерный соединитель. Свечи зажигания с такой резьбой имеют удлиненный изолятор для лучшего сопротивления и соединитель для компенсации длины. В то же время свечи Bosch с этой инновационной технологией соединения используются в серийных двигателях с уменьшенным рабочим объемом или малым количеством цилиндров и повышенным давлением наддува, что требует повышенного напряжения зажигания.

– Свечи зажигания с ориентированным приварным заземляющим электродом, который точно совмещается с форсункой в камере сгорания, изначально были разработаны для гоночных автомобилей Ле-Мана, но теперь также используются в серийных двигателях с прямым впрыском топлива.

Когда и как правильно менять свечи зажигания?

Рекомендуемые интервалы замены свечей зажигания можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако Bosch рекомендует проводить ежегодную проверку свечей зажигания и, если это необходимо для улучшения работы двигателя, их замену. Установка свечей зажигания не представляет особой сложности. Тем не менее, чтобы обеспечить исправную работу вновь установленной свечи, необходимо соблюдать некоторые правила:

перед снятием старой свечи зажигания удалите из установочной шахты грязь и налет;

аккуратно выкрутите свечи специальным свечным ключом;

выкрутите свечу и удалите грязь из свечного колодца;

вкрутите новую свечу;

для затяжки свечи используйте динамометрический ключ.

Неправильная установка свечей зажигания отрицательно отражается на мощности двигателя, расходе топлива, на эффективности пуска двигателя, выбросах отработанных газов и даже может привести к выходу компонентов системы зажигания из строя.

Учитывая сложность современных двигателей и отдельных компонентов Bosch настоятельно рекомендует производить замену свечей на профессиональных станциях технического обслуживания.

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