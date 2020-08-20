До конца месяца на всей территории Украины сохранится жаркая погода. Как сделать поездку на авто в таких условиях максимально приятной и комфортной разбирался АвтоОбоз.

Как защитить авто от жаркого солнца, и что не стоит оставлять в салоне. Фото: newspress.co.uk

С приходом теплого времени года наш автомобиль подвергается разрушительному воздействию солнечных лучей. Чтобы пластик и дерево интерьера автомобиля не портились, а удовольствие от вождения можно было получить с первых минут поездки даже в жаркую погоду достаточно придерживаться простых рекомендаций:

Самое простое решение – не оставлять машину под палящим солнцем на продолжительное время. Рекомендуется ставить автомобиль в гараж, воспользоваться услугами крытых стоянок или выбрать место в тени. Это позволит защитить авто от проникновения прямых солнечных лучей и сохранить нормальную температуру в салоне.

Как защитить авто от жаркого солнца, и что не стоит оставлять в салоне newspress.co.uk

Если ничего из выше перечисленного по каким-то причинам невозможно, можно накрыть транспортное средство брезентом. В качестве более простой альтернативы можно использовать светоотражающий экран, который устанавливается на торпеду перед лобовым стеклом. Можно установить такой экран и сзади. Это не только снизит нагрев салона, но и сохранит от повреждений пластмассовые детали интерьера.

Как защитить авто от жаркого солнца, и что не стоит оставлять в салоне newspress.co.uk

Если автомобиль стоит на закрытой от посторонних территории, окна можно оставить слегка приоткрытыми. Небольшой щели будет достаточно для того, чтобы в салоне постоянно циркулировал свежий воздух, который не только проветрит автомобиль, но и не даст салону нагреться до критической температуры.

Как защитить авто от жаркого солнца, и что не стоит оставлять в салоне diono.com

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Кроме того, не стоит забывать, что в жару салон автомобиля, оставленный под открытым солнцем, может превратиться в настоящую сауну. Поэтому очень важно не оставлять в машине предметы, которые могут деформироваться или взорваться под воздействием высоких температур:

Зажигалки и баллоны с газом/бензином для их зарядки;

Аэрозольные баллончики;

Косметика (крем, помада и т.д.);

Кисломолочные продукты питания;

Банковские и прочие пластиковые карты;

Разнообразные напитки в пластиковых бутылках. Под воздействием высокой температуры пластик начинает выделять токсические вещества.

Как защитить авто от жаркого солнца, и что не стоит оставлять в салоне diono.com

Придерживаясь этих нехитрых рекомендаций ваша поездка на авто будет комфортной и приятной даже в жаркую погоду.

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