Как правильно подготовить автомобиля к дальней поездке

Проверьте давление в шинах и целостность протектора. Если планируете поездку в горы, где местами может быть бездорожье, слякоть или грязь, осмотрите состояние резины: если остаточная глубина протектора менее 4 мм, то на таких колесах ехать не рекомендуется. Обязательно проверьте запасное колесо – убедитесь, что оно в хорошем состоянии, а в багажнике есть полный комплект инструментов для замены.