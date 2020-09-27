Как правильно подготовить автомобиля к дальней поездке
АвтоОбоз совместно со специалистами компании Bosch разбирались, как правильно подготовить автомобиль к дальней дороге.
Лето закончилось, но сезон авто путешествий продолжается. Бархатный сезон – идеальное время для дальних поездок: нет палящей жары и большого скопления туристов, да и цены на отдых существенно снижены. Если вы отложили свой отпуск на осень, самое время подготовить автомобиль к поездке.
Проверьте работу тормозной системы. От ее исправности зависит ваша безопасность на дороге. Если тормозные колодки изношены на 50%, специалисты рекомендуют их заменить на новые, особенно если вы отправляетесь в горную местность, где нагрузка на тормозную систему увеличивается в разы.
Проверьте уровень рабочих жидкостей и масла. Уровень тормозной жидкости, антифриза, воды в бачке стеклоомывателя, а также уровень моторного масла и масла для коробки передач должны соответствовать норме. Если приближается срок плановой замены масла или тормозной жидкости, ее лучше провести до отъезда. Это поможет минимизировать возможные риски для авто, которое будет эксплуатироваться с повышенными нагрузками.
Проверьте давление в шинах и целостность протектора. Если планируете поездку в горы, где местами может быть бездорожье, слякоть или грязь, осмотрите состояние резины: если остаточная глубина протектора менее 4 мм, то на таких колесах ехать не рекомендуется. Обязательно проверьте запасное колесо – убедитесь, что оно в хорошем состоянии, а в багажнике есть полный комплект инструментов для замены.
Убедитесь в исправной работе свечей зажигания. Рекомендованный интервал замены для иридиевых и платиновых свечей составляет от 60 до 90 и более тысяч км. При использовании свечей несоответствующего типа и их эксплуатации сверх нормы происходит эрозия электрода. Это приводит к ухудшению характеристик и может вызвать его разрушение. Свечи перед поездкой лучше установить новые.
Проверьте приводные ремни на наличие повреждений, а также проверьте их натяжение.
Проверьте работоспособность АКБ. Помните: рабочее напряжение в аккумуляторе составляет 13,8–14,5 В; полностью заряженная батарея, отключенная от нагрузок, в исправном состоянии должна выдавать не менее 12,6–12,7 В. Если решились на замену, выбирайте аккумулятор известного бренда.
Проверьте работу световых приборов. От исправности освещения во многом зависит комфорт и безопасность вашего путешествия. Во время долгой дороги совершенно невозможно спрогнозировать, когда перегорит одна из многочисленных ламп накаливания, поэтому заблаговременно приобретите и возьмите с собой запасной комплект ламп.
Проверьте салонный фильтр. При эксплуатации засорившегося салонного фильтра частицы грязи и пыли, проникающие в салон, могут вывести из строя систему кондиционирования. Результатом станет появление бактерий и плесени, а вследствие – и неприятного резкого запаха в автомобиле.
Проверьте наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающих жилетов и необходимого комплекта инструментов, в то числе, насоса, домкрата и баллонного ключа. Не лишними будут перчатки и фонарь.
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