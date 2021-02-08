Как не попасть в ДТП зимой: наши рекомендации

Ездить зимой в сложных погодных условиях можно безопасно и комфортно, если придерживаться простых рекомендаций, которые подготовил АвтоОбоз.

Первое, что необходимо сделать при ухудшении погоды, – снизить скорость .

По возможности, увеличьте дистанцию до ближайшего авто.

Не делайте резких движений рулем . На скользком покрытии это может привести к заносу.

Управлять педалями "газа" и тормоза необходимо плавно .

Периодически проверяйте сцепление колес с дорогой, выполняя плавное торможение. Это поможет лучше понимать, насколько скользкое покрытие на дороге, и в какой момент колеса начинают блокироваться.

Если ваш автомобиль оснащен ABS, при экстренном торможении удерживайте педаль тормоза под давлением. Если ABS нет – не допускайте полной блокировки колес, тормозите прерывистыми нажатиями на педаль, чтобы сохранить контроль над машиной.

При возникновении заноса ни в коем случае не используйте тормоз, а сконцентрируйте все внимание на действиях рулем и педалью "газа".

В случае с передним приводом аккуратное использование руля и плавное увеличение подачи топлива позволят стабилизировать машину и вернуть ей прямолинейное направление движения. В случае с задним приводом при заносе необходимо сбросить "газ" и повернуть руль в сторону заноса.

Полноприводный автомобиль – самый стабильный из всех трех типов привода. Но срыв в скольжение происходит резко, и это надо помнить. Работать "газом", в любом случае, нужно плавно. При достаточной тяге машина вновь станет управляемой.

Прогнозируйте ситуацию наперед . Если зимняя дорога плохо очищена, освещена, видны участки льда или впереди крутой поворот – заранее сбавьте скорость и будьте внимательны.

При движении во дворах и на открытом паркинге поддерживайте минимальную скорость , чтобы успеть вовремя затормозить в экстренной ситуации.

Тормозить необходимо исключительно на ровных колесах , если они вывернуты, заноса не избежать.

Если столкновения не удается избежать, – не делайте резких движений , это может привести к более тяжелым последствиям. Постарайтесь сохранить максимальный контроль над машиной.

Если есть возможность не использовать личный автомобиль и передвигаться общественным транспортом, воспользуйтесь этим.

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