Как не попасть в ДТП зимой: наши рекомендации

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Сервис
7,4 т.
Как не попасть в ДТП зимой: наши рекомендации

Ездить зимой в сложных погодных условиях можно безопасно и комфортно, если придерживаться простых рекомендаций, которые подготовил АвтоОбоз.

  • Первое, что необходимо сделать при ухудшении погоды, – снизить скорость.

  • По возможности, увеличьте дистанцию до ближайшего авто.

  • Не делайте резких движений рулем. На скользком покрытии это может привести к заносу.

  • Управлять педалями "газа" и тормоза необходимо плавно.

  • Периодически проверяйте сцепление колес с дорогой, выполняя плавное торможение. Это поможет лучше понимать, насколько скользкое покрытие на дороге, и в какой момент колеса начинают блокироваться.

Если ваш автомобиль оснащен ABS, при экстренном торможении удерживайте педаль тормоза под давлением. Если ABS нет – не допускайте полной блокировки колес, тормозите прерывистыми нажатиями на педаль, чтобы сохранить контроль над машиной.

  • При возникновении заноса ни в коем случае не используйте тормоз, а сконцентрируйте все внимание на действиях рулем и педалью "газа".

В случае с передним приводом аккуратное использование руля и плавное увеличение подачи топлива позволят стабилизировать машину и вернуть ей прямолинейное направление движения. В случае с задним приводом при заносе необходимо сбросить "газ" и повернуть руль в сторону заноса.

Полноприводный автомобиль – самый стабильный из всех трех типов привода. Но срыв в скольжение происходит резко, и это надо помнить. Работать "газом", в любом случае, нужно плавно. При достаточной тяге машина вновь станет управляемой.

Первое, что необходимо сделать при ухудшении погоды, – снизить скорость

  • Прогнозируйте ситуацию наперед. Если зимняя дорога плохо очищена, освещена, видны участки льда или впереди крутой поворот – заранее сбавьте скорость и будьте внимательны.

  • При движении во дворах и на открытом паркинге поддерживайте минимальную скорость, чтобы успеть вовремя затормозить в экстренной ситуации.

  • Тормозить необходимо исключительно на ровных колесах, если они вывернуты, заноса не избежать.

  • Если столкновения не удается избежать, – не делайте резких движений, это может привести к более тяжелым последствиям. Постарайтесь сохранить максимальный контроль над машиной.

  • Если есть возможность не использовать личный автомобиль и передвигаться общественным транспортом, воспользуйтесь этим.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал:

УкраинаАвтоновости Украиныавтосервисновостиавто