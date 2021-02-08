Как не попасть в ДТП зимой: наши рекомендации
Ездить зимой в сложных погодных условиях можно безопасно и комфортно, если придерживаться простых рекомендаций, которые подготовил АвтоОбоз.
Первое, что необходимо сделать при ухудшении погоды, – снизить скорость.
По возможности, увеличьте дистанцию до ближайшего авто.
Не делайте резких движений рулем. На скользком покрытии это может привести к заносу.
Управлять педалями "газа" и тормоза необходимо плавно.
Периодически проверяйте сцепление колес с дорогой, выполняя плавное торможение. Это поможет лучше понимать, насколько скользкое покрытие на дороге, и в какой момент колеса начинают блокироваться.
Если ваш автомобиль оснащен ABS, при экстренном торможении удерживайте педаль тормоза под давлением. Если ABS нет – не допускайте полной блокировки колес, тормозите прерывистыми нажатиями на педаль, чтобы сохранить контроль над машиной.
При возникновении заноса ни в коем случае не используйте тормоз, а сконцентрируйте все внимание на действиях рулем и педалью "газа".
В случае с передним приводом аккуратное использование руля и плавное увеличение подачи топлива позволят стабилизировать машину и вернуть ей прямолинейное направление движения. В случае с задним приводом при заносе необходимо сбросить "газ" и повернуть руль в сторону заноса.
Полноприводный автомобиль – самый стабильный из всех трех типов привода. Но срыв в скольжение происходит резко, и это надо помнить. Работать "газом", в любом случае, нужно плавно. При достаточной тяге машина вновь станет управляемой.
Прогнозируйте ситуацию наперед. Если зимняя дорога плохо очищена, освещена, видны участки льда или впереди крутой поворот – заранее сбавьте скорость и будьте внимательны.
При движении во дворах и на открытом паркинге поддерживайте минимальную скорость, чтобы успеть вовремя затормозить в экстренной ситуации.
Тормозить необходимо исключительно на ровных колесах, если они вывернуты, заноса не избежать.
Если столкновения не удается избежать, – не делайте резких движений, это может привести к более тяжелым последствиям. Постарайтесь сохранить максимальный контроль над машиной.
Если есть возможность не использовать личный автомобиль и передвигаться общественным транспортом, воспользуйтесь этим.
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