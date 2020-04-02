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2 апреля • обновлено в 11:17
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Как не остаться без тормозов: рекомендации специалистов

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Подготовка к теплому сезону никогда не ограничивается только сменой шин и становится поводом проверить готовность всех механизмов автомобиля.

Специалисты Bosch подготовили инфографику с подсказками для водителей, что важно делать вовремя, чтобы в ответственный момент авто не подвело.

Обслуживаем тормозную систему

Обслуживаем тормозную систему

bosch.ua

Обслуживаем тормозную систему

Обслуживаем тормозную систему

bosch.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как подготовиться к теплому сезону.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
Bosch новости авто
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