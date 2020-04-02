Как не остаться без тормозов: рекомендации специалистов

Подготовка к теплому сезону никогда не ограничивается только сменой шин и становится поводом проверить готовность всех механизмов автомобиля.
Специалисты Bosch подготовили инфографику с подсказками для водителей, что важно делать вовремя, чтобы в ответственный момент авто не подвело.
Обслуживаем тормозную систему
bosch.ua
Обслуживаем тормозную систему
bosch.ua
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как подготовиться к теплому сезону.
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