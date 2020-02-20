Качество бензина А-95 на украинских АЗС продолжает расти, но…

Столичный Институт потребительских экспертиз проверил бензин на украинских АЗС на соответствия национальным стандартам.

Потребление сжиженного углеводородного газа в Украине в 2019 году увеличилось до 2,03 млн тонн (+11,1%) по сравнению с 2018 годом. Более того, в минувшем году объем рынка автогаза впервые превысил объем рынка бензина, который в 2019 г. составил 1,95 млн тонн.

Оценка качества бензина на украинских АЗС expertise.in.ua

Снижение потребления бензина в Украине вызвано ростом регистраций б/у иномарок, большая часть которых оснащена дизельными моторами, а также переоборудованием как новых, так и подержанных авто на работу на газе.

На фоне этих тенденций на первый план выходит качество предлагаемого автолюбителям бензина. В Институте потребительских экспертиз провели очередную проверку наиболее популярного 95-го бензина. Эксперты уделили внимание не только крупным сетевым АЗС, но и более скромным дистрибьюторам автомобильного топлива. В этом исследовании были отобраны образцы 11 сетей – Parallel, WOG, KLO,Chipo, Glusco, ANP, UPG, SunOil, Grand petrol, Avantage и Marshall.

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5). Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы, объемные части ароматических углеводородов, бензола, этанола и метанола. Из 12 образцов только один оказался несоответствующим требованиям ДСТУ.

В первую очередь был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число, которое характеризует стойкость топлива к детонации — преждевременному сгоранию бензина в камере сгорания. Детонация вредна для мотора не только повышенным расходом топлива и снижением мощности, но и преждевременным износом двигателя из-за лишних нагрузок. Октановое число измеряли по исследовательскому методу, в соответствии с которым норматив установлен на уровне не ниже 95,0 единиц.

Все образцы уложились в норматив, отличные показатели продемонстрировали образцы WOG (96,8) и Parallel – (96,7). Также "запас" продемонстрировали Chipo (96,6) и KLO (Shebel 95) (96,5). А замыкают рейтинг образцы от UPG (95,3) и Marshall (95,4).

Оценка качества бензина на украинских АЗС expertise.in.ua

Следующим важным показателем является содержание серы. Высокое содержание этого вещества в топливе приводит к образованию нагара, загрязнению топливных форсунок и быстрому выходу из строя катализатора. Естественно, что при сгорании топлива с большим количество серы в атмосферу выбрасываются больше вредных газов, которым мы дышим. По нормам ДСТУ для А-95-Евро5 содержание серы не должно превышать 10 мг/кг.

Среди исследованных проб бензина анти-рейтинг возглавило топливо от Marshall, практически вдвое превысившее норму – 19,5. Еще одна проба оказалась "граничной" – 10 мг/кг серы обнаружено в топливе от Avantage. Для сравнения, у лидеров количество серы было минимальным – WOG (3 мг/кг) и KLO (Shebel 95) (4 мг/кг). Важно отметить, что по сравнению с прошлыми исследованиями показатели у топлива от Chipo и Parallel (5 мг/кг) улучшились. Результат сети KLO особенно приятен, так как топливо Shebel 95 производится на отечественном Шебелинском НПЗ.

Далее топливо оценивалось на содержание бензола. Это вещество способно смывать масляную пленку, что приводит к повышенному износу цилиндров двигателя. По ДСТУ объемная часть содержания бензола не должна превышать 1%. По этому показателю нарушителем оказалось топливо от Marshall, которое превысила норму в 3,4 раза! Меньше всего серы оказалось у проб, отобранных на АЗС Parallel (0,38%) и WOG (0,39%).

Оценка качества бензина на украинских АЗС expertise.in.ua

При проверке объемной части ароматических углеводородов превышений обнаружено не было. Для справки – при увеличении содержания "ароматики" растет токсичность выхлопа, а в камере сгорания образуется больше нагара. У всех участников этот показатель в границах допуска, причем с хорошим запасом. Минимальные значения у KLO (Shebel 95) и Parallel . Аномально низким в этой категории стало топливо от Marshall (15%), а в конце списка оказались UPG (28,8%) и ANP (29,3%).

Ну и последним испытанием стало выявление в составе бензина кислородсодержащих соединений – этанола и метанола. К сожалению, не все образцы проб смогли пройти этот тест. По нормам ДСТУ объемное содержание этилового и метилового спирта не должно превышать 3% для метанола и от 5 до 10% – для (био)этанола. 11 из 12-ти проб топлива прошли проверку, а вот образец А-95 от АЗС Marshall продемонстрировал высокое содержание спиртов, значительно превысив допустимые нормы.

Оценка качества бензина на украинских АЗС expertise.in.ua

Подводя итоги исследований, стоит отметить большинство украинских сетевых АЗС не только предлагают топливо, соответствующего европейским нормам, но и со временем улучшают его качество. Но, к сожалению, риск заправиться топливом с обилием серы и спирта еще сохраняется…

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