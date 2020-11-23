Хороший обзор со всех сторон: почему важно менять задний "дворник"

Полноценный обзор на 360 градусов играет важную роль в обеспечении безопасности движения. Если задний "дворник" изношен или неисправен, сложно получить полную картину происходящего сзади.

Хороший обзор в любых условиях

О задних стеклоочистителях владельцы универсалов, хетчбэков или кроссоверов вспоминают, как правило, зимой. Конструкция этих авто такова, что заднее стекло при плохих погодных условиях быстро покрывается толстым слоем грязи. Почему важно поддерживать его в чистоте?

Если задний обзор ограничен, водитель ориентируется только по боковым зеркалам. Но их недостаточно, чтобы вовремя заметить, например, внезапно появившегося пешехода во время парковки. Кроме того, прежде чем совершить какой-либо маневр необходимо знать, что происходит сзади.

Как выбрать и заменить задний "дворник"?

По конструкции задние стеклоочистители бывают каркасными и бескаркасными. Самые распространенные – щетки для стеклоочистителя заднего вида с металлическим каркасом – есть в ассортименте всех без исключения брендов. А вот более специфические бескаркасные и пластиковые выпускаются заметно реже.

Компания Bosch выпускает более 100 наименований "дворников" специально для задних стекол bosch.com

Стеклоочистители Bosch, в том числе, для заднего стекла, изготавливаются под конкретную марку авто. В этом случае можно быть уверенным в том, что он точно подойдет именно для вашей машины. Это позволит качественно очистить заднее стекло и получить хороший задний обзор.

Компания Bosch выпускает более 100 наименований дворников специально для задних стекол – в том числе знаменитые Aerotwin. Инновационная технология Power Protection Plus, которая используется в их производстве, обеспечивает оптимальную твердость/мягкость, устойчивость к стиранию, воздействию озона и ультрафиолета.

Менять задний стеклоочиститель следует не реже, чем раз в 3 года. Однако ориентироваться лучше на качество очистки – если щетка оставляет полосы, разводы и неочищенные участки на стекле, лучше заменить ее на новую.

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