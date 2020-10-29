Готовимся к холодам: обслуживаем свечи накаливания

Исправные свечи накаливания – главное условие уверенного запуска дизельного двигателя при низких температурах.

Эксперты компании Bosch рекомендуют не упускать момент и вовремя провести проверку, обслуживание и, при необходимости, замену свечей накаливания.

Главная задача свечей накаливания – обеспечивать воспламенение топлива за счет разогрева воздушной смеси в камере сгорания до температуры 800–850 градусов. Помимо этого, они являются важной частью работы выхлопной системы, поддерживают в рабочем состоянии клапан рециркуляции отработавших газов, а также помогают проводить регенерацию дизельного сажевого фильтра.

Свечи накаливания работают круглый год, поэтому накануне наступления сезона холодов особенно важно проверить их состояние. Ведь если одна свеча накаливания откажет летом, вы, скорее всего, этого даже не заметите. А вот если проблемы возникнуть в мороз, запустить двигатель вряд ли удастся.

Симптомы неисправности свечей накаливания дизельного двигателя:

повышенное дымообразование (особенно при холодном пуске);

громкие шумы сгорания до достижения рабочей температуры;

неравномерная работа прогретого двигателя;

снижение мощности или повышение уровня потребления топлива.

Измерение напряжения быстро покажет, исправны ли свечи накала или их необходимо заменить. В случае замены необходимы высококачественные свечи накаливания с длительным сроком службы, например, Bosch Duraterm. Они изготовлены из специального сплава NiCrFe, который обеспечивает защиту от тепловых ударов, вибрации и коррозии. Замена полного комплекта свечей накаливания обойдется намного дешевле, чем если менять их по очереди.

Предотвратить заедание и коррозию можно легко и эффективно. Для этого нужно слегка ослабить все свечи накаливания, не снимая их полностью, перед тем, как снова затянуть. Таким образом, можно свести к минимуму риск, что свеча застрянет.

При затягивании свечей необходимо воспользоваться динамометрическим ключом. А величина крутящего момента указана производителем автомобиля в инструкции по эксплуатации.

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