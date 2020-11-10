Готовим кондиционер к зимнему периоду: 5 вопросов и ответов

АвтоОбоз совместно со специалистами компании Bosch разбирался, как правильно пользоваться кондиционером в холодное время года.

Автомобильные кондиционеры ассоциируются в первую очередь с летом и жарой. Тем не менее, наступление холодов — не повод забывать о них до следующего лета. Наоборот, необходимо грамотно подготовить кондиционер к зиме и периодически включать его в этот период, чтобы позаботиться о его надежной работе в будущем.

Готовим кондиционер к зимнему периоду newspressuk.com

Почему автомобильный кондиционер нужно включать зимой?

Узлы системы кондиционирования нуждаются в смазке. В ее качестве выступает хладагент, циркулирующий по трубкам кондиционера. Если система простаивает и бездействует, тонкая масляная пленка стекает вниз, оставляя детали без защиты. При следующем включении какое-то время система будет работать "всухую", что грозит ее деталям преждевременным выходом из строя из-за повышенного трения и загрязнения частичками мусора.

Для чего может пригодиться кондиционер зимой?

Охлаждать воздух в морозы, конечно, нет необходимости. Однако с помощью кондиционера можно решить другие актуальные сезонные проблемы: например, запотевание стекол. В режиме замкнутой циркуляции (то есть без забора воздуха снаружи) он быстро осушает воздух в салоне, а вместе с лишней влагой исчезает и ненужный конденсат.

Готовим кондиционер к зимнему периоду newspressuk.com

С какой периодичностью кондиционер необходимо включать зимой?

Специалисты рекомендуют делать это не реже раза в месяц, а еще лучше каждые 2-3 недели. Необязательно надолго, достаточно нескольких минут, чтобы восстановился слой смазки на деталях системы кондиционирования. Но главное, не забудьте перед включением кондиционера хорошенько прогреть воздух в салоне с помощью печки, иначе он просто не запустится.

Готовим кондиционер к зимнему периоду newspressuk.com

Почему кондиционер отказывается включаться на морозе?

Для этого бывает достаточно, чтобы температура в салоне опустилась чуть ниже нуля градусов. Правда, происходит это не столько по вине "минуса" за бортом, а по причине падения давления фреона в системе, которое в соответствии с законами физики дает о себе знать именно в холодную погоду и "лечится" дозаправкой кондиционера. Даже полностью исправная система за год теряет в среднем 10% своего объема. Если же ее герметичность по какой-то причине нарушена, эти потери будут еще более ощутимыми. И если в жару давление поддерживается на достаточном уровне по причине высокой температуры окружающей среды, то в холодную погоду недостаток уровня фреона становится очевидным. Заправлять автомобильный кондиционер хладагентом нужно раз в 1-2 года, причем в условиях СТО, поскольку для этого применяется специализированное оборудование.

Готовим кондиционер к зимнему периоду newspressuk.com

Как готовить кондиционер к зиме?

До наступления холодов необходимо сделать системе кондиционирования "генеральную уборку". Если этого не сделать, в пыли, пыльце и частичках мусора, которые попадают в радиаторы и фильтры системы очистки воздуха вместе с воздухом с улицы, начнут размножаться бактерии и грибки. В результате первое же весеннее включение кондиционера вместо приятной свежести подарит вам совершенно иные ощущения.

Готовим кондиционер к зимнему периоду newspressuk.com

Многие автолюбители пытаются решить проблему неприятного запаха в салоне использованием специальных антисептических спреев. Но они лучше подходят в качестве профилактической меры и спасают не от всех проблем. Так, если засорилось дренажное отверстие испарителя, спреем его не прочистить. Поэтому один-два раза в год кондиционер нужно чистить, а салонные фильтры – менять.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете не только быть уверенными в том, что ваш кондиционер благополучно перезимует и поможет встретить весну и тепло с удовольствием.

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