Готовим автомобиль к теплому сезону: 6 простых советов

Проведите проверку тормозной жидкости и антифриза. Эти рабочие жидкости рекомендуется менять не реже, чем раз в два года. В процессе эксплуатации они постепенно меняют свой химический состав. При несвоевременно замене это может привести к преждевременному разрушению резиновых элементов и коррозии металлических.