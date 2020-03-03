Готовим автомобиль к теплому сезону: 6 простых советов

АвтоОбоз подготовил 6 простых советов, которые позволят продлить срок жизни вашего авто и минимизировать затраты на ремонт.
Когда среднесуточная температура воздуха поднимется выше 7 градусов, можно отправляться на шиномонтаж или в шинный центр и переобувать зимнюю резину на летнюю. Это повысит уровень вашей безопасности на дороге и позволит продлить срок использования зимних шин.
Своевременная "переобувка" сохранит срок службы шин и повысит безопасность
newspress.co.uk
Не забудьте провести балансировку колес и проверить развал-схождение. Это позволит сберечь не только шины, но и подвеску вашего авто.
После замены шин необходимо проверить развал-схождение
newspress.co.uk
После зимнего периода стоит проверить состояние подвески и рулевого управления. Своевременная замена поврежденных сайлентблоков и пыльников, а также проверка состояния шарниров и ступичных подшипников сохранит ваше время, деньги и нервы.
После езды по нашим разбитым дорогам необходимо регулярно проверять состояние ходовой
newspress.co.uk
Проведите проверку тормозной жидкости и антифриза. Эти рабочие жидкости рекомендуется менять не реже, чем раз в два года. В процессе эксплуатации они постепенно меняют свой химический состав. При несвоевременно замене это может привести к преждевременному разрушению резиновых элементов и коррозии металлических.
Несвоевременная замена тормозной жидкости и антифриза может привести к дорогостоящему ремонту
newspress.co.uk
После зимней эксплуатации необходимо проверить состояние воздушного и салонного фильтров. Воздушный фильтр оказывает важное влияние на качество работы двигателя и продлевает жизнь моторному маслу. Чистота салонного фильтра является залогом здоровья водителя и пассажиров.
Чистота салонного фильтра является залогом здоровья водителя и пассажиров
newspress.co.uk
Кондиционер нуждается в регулярном обслуживании. Пока не наступила жара стоит проверить работоспособность системы и уровень хладагента. Недостаток последнего ведет к ускоренному износу компрессора. Очень важно провести антибактериальную обработку, так как неприятный запах является следствием размножения бактерий на поверхности испарителя.
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