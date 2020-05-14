Голодная диета: почему нельзя ездить "на лампочке"
Ситуация, когда на приборной панели авто загорается индикатор низкого уровня топлива, знакома каждому автомобилисту.
Но если для одних это сигнал поскорее отправиться на АЗК, то другие продолжают ездить "на лампочке". К чему это может привести, рассказывают специалисты компании Bosch.
Износ топливного насоса
Первым от регулярной езда "на лампочке" страдает топливный насос. Дело в том, что топливо для него выступает своего рода охлаждающей жидкостью и смазкой. А когда бензина или солярки мало, вместо них насос начинает захватывать воздух и работать в буквальном смысле на износ. В итоге он может выйти из строя, а владельцу авто придется не только тратиться на новый насос, но и на работу по его замене.
Для владельцев машин с дизельным мотором последствия даже разового попадания воздуха в топливную систему могут быть куда более серьезными: автомобиль просто откажется заводиться, и в лучшем случае потребуется полная прокачка всей системы, а в худшем – замена ТНВД и форсунок.
Засорение топливных фильтров
Частички мусора и грязи неизбежно попадают в бензобак вместе с топливом, заправляем мы 50 литров или 5. А поскольку бензобак – это не чайная кружка и перед каждым применением его не промоешь, со временем эта грязь оседает на дне в виде осадка. И чем меньше в баке топлива, тем выше удельный вес осадка в бензине или дизеле. Это приводит к увеличению нагрузки на топливный фильтр и более частой его замене. Основными симптомами того, что такая замена необходима, являются повышенный расход топлива и недостаточная динамика при разгоне.
Образование конденсата и скопление воды в баке
Воздух в бензобаке есть всегда и в нем всегда присутствует влага. Из-за перепада температур она оседает на стенках бака в виде конденсата, который постепенно стекает в топливо. Поскольку вода тяжелее, то она опускается на дно бака и скапливается там. Малое количество топлива проблему только усугубляет: чем его меньше, тем больше воздуха, а значит, пространства для образования конденсата.
Со временем воды на дне топливного бака скапливается столько, что топливный насос начинает "подсасывать" его вместе с топливом. И, в отличие от твердых частичек грязи, обычный фильтр эту воду задержать не способен. А вот она вполне способна вызвать самые серьезные проблемы – от падения мощности двигателя до его выхода из строя, особенно если речь идет о "дизеле".
С учетом всего вышеперечисленного, в компании Bosch рекомендуют следить за уровнем топлива и по возможности избегать длительной езды "на лампочке".
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