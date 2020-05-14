Ситуация, когда на приборной панели авто загорается индикатор низкого уровня топлива, знакома каждому автомобилисту.

Но если для одних это сигнал поскорее отправиться на АЗК, то другие продолжают ездить "на лампочке". К чему это может привести, рассказывают специалисты компании Bosch.

Голодная диета: почему нельзя ездить "на лампочке" newspress.co.uk

Износ топливного насоса

Первым от регулярной езда "на лампочке" страдает топливный насос. Дело в том, что топливо для него выступает своего рода охлаждающей жидкостью и смазкой. А когда бензина или солярки мало, вместо них насос начинает захватывать воздух и работать в буквальном смысле на износ. В итоге он может выйти из строя, а владельцу авто придется не только тратиться на новый насос, но и на работу по его замене.

Первым от регулярной езда "на лампочке" страдает топливный насос newspress.co.uk

Для владельцев машин с дизельным мотором последствия даже разового попадания воздуха в топливную систему могут быть куда более серьезными: автомобиль просто откажется заводиться, и в лучшем случае потребуется полная прокачка всей системы, а в худшем – замена ТНВД и форсунок.

Засорение топливных фильтров

Частички мусора и грязи неизбежно попадают в бензобак вместе с топливом, заправляем мы 50 литров или 5. А поскольку бензобак – это не чайная кружка и перед каждым применением его не промоешь, со временем эта грязь оседает на дне в виде осадка. И чем меньше в баке топлива, тем выше удельный вес осадка в бензине или дизеле. Это приводит к увеличению нагрузки на топливный фильтр и более частой его замене. Основными симптомами того, что такая замена необходима, являются повышенный расход топлива и недостаточная динамика при разгоне.

Частички мусора и грязи неизбежно попадают в бензобак вместе с топливом newspress.co.uk

Образование конденсата и скопление воды в баке

Воздух в бензобаке есть всегда и в нем всегда присутствует влага. Из-за перепада температур она оседает на стенках бака в виде конденсата, который постепенно стекает в топливо. Поскольку вода тяжелее, то она опускается на дно бака и скапливается там. Малое количество топлива проблему только усугубляет: чем его меньше, тем больше воздуха, а значит, пространства для образования конденсата.

Cкопление воды в баке способно вызвать самые серьезные проблемы newspress.co.uk

Со временем воды на дне топливного бака скапливается столько, что топливный насос начинает "подсасывать" его вместе с топливом. И, в отличие от твердых частичек грязи, обычный фильтр эту воду задержать не способен. А вот она вполне способна вызвать самые серьезные проблемы – от падения мощности двигателя до его выхода из строя, особенно если речь идет о "дизеле".

С учетом всего вышеперечисленного, в компании Bosch рекомендуют следить за уровнем топлива и по возможности избегать длительной езды "на лампочке".

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