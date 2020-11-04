Безопасность в ваших руках: как распознать неисправности рулевого управления

Рулевое управление – одна из самых ответственных и самых технически сложных систем автомобиля, а любая ее неисправность может оказаться фатальной.

С помощью специалистов Bosch АвтоОбоз разбирался, по каким признакам определить проблему и как ее решить.

Шумы, изменение в ощущениях при манипуляциях с рулем, стуки – о неисправностях в системе рулевого управления могут говорить разные признаки. Общее правило в любом из этих случаев заключается в необходимости осмотра вашего автомобиля специалистом. Ведь рулевая система и ее компоненты в силу своей сложности, как правило, подлежат не ремонту, а замене. Лучше всего обратиться за помощью на специализированное СТО, где есть необходимое диагностическое оборудование и квалифицированный персонал.

Признаки неполадок рулевого управления:

• стуки и биение в рулевом управлении и на рулевом колесе;

• увеличение люфта рулевого колеса;

• увеличение усилия, необходимого для вращения рулевого колеса;

• шум в гидроусилителе рулевого управления;

• подтекание рабочей жидкости.

Причины и следствие

Стуки и другие неестественные звуки при повороте рулевого колеса могут говорить о проблемах в гидроусилителе: низком уровне рабочей жидкости, разбалансировке, износе приводного ремня насоса системы рулевого управления, протечках и падении давления в системе. И если рабочую жидкость можно просто долить, то все остальные проблемы могут требовать более серьезного ремонта.

Увеличение люфта рулевого колеса может говорить, как о недостатке рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля, так и об износе или поломке опор подшипников, рулевых тяг и рулевой рейки, а также о поломке ее крепления.

Увеличение усилия на руле обычно возникает в результате все того же недостаточного уровня рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля, и это понятно – гидроусилителю просто нечем "помочь" водителю. Но могут быть и более серьезные причины: ослабление или износ приводного ремня насоса рулевой системы, протечки в системе гидроусилителя рулевой системы, поломка креплений рулевой рейки. Во всех этих случаях без квалифицированной помощи, как правило, не обойтись.

Одна из самых частых причин поломок рулевого управления – нарушение правил эксплуатации автомобиля. Речь идет о нарушении сроков и периодичности обслуживания системы рулевого управления, использование некачественных комплектующих или дешевой рабочей жидкости для системы гидроусилителя.

Также важно отметить, что исправность системы рулевого управления тесно связано с состоянием колес. Давление в шинах и степень их износа, правильность балансировки — все это влияет на то, как автомобиль слушается руля. Если с состоянием колес есть проблемы, то рулевая система будет испытывать повышенные нагрузки и может выйти из строя.

Системы рулевого управления рассчитаны на работу в течение всего срока службы транспортного средства. Некоторые компоненты, например, рулевые тяги, могут заменяться по мере износа. Однако бывают ситуации, когда замене подлежит вся рулевая система целиком.

Если вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, то в компании Bosch рекомендуют воспользоваться услугами специализированных СТО, которые имеет квалифицированных специалистов, фирменное оборудование и прямые контакты с производителями необходимых запчастей и комплектующих.

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