Столичный Институт потребительских экспертиз проверил газ на украинских АЗС на соответствия национальным стандартам.

Впервые за 2 года стоимость автомобильного газа достигла 50 процентов стоимости бензина, и продолжает повышаться. В некоторых сетях цена около 12 грн за литр, что не очень радует владельцев авто с ГБО. Кроме того, некоторые компании лоббируют введение дополнительных пошлин на импортные газ и дизель.

Автомобильный газ в Украине: "качество улучшилось, но многие грешат "недоливом". Фото: newspress.co.uk

В такой ситуации у многих недобросовестных трейдеров появляется соблазн "похимичить" с качеством автогаза или точностью налива. Специалисты столичного Института потребительских экспертиз решили проверить качество газа, которое предлагается украинским автомобилистам. Контрольный отбор проб с последующей проверкой в сертифицированной лаборатории выявил серьезные отличия газа разных экземпляров.

Выбор сделан

"Под прицел" попали крупные всеукраинские сетей АЗС (Shell, БРСМ Нафта, ОККО, Glusco, Amic,), столичная сеть (КLO), несколько крупных региональных операторов (Sun Oil, Marshall, Avantage 7) и "бочки", т.е. незаконные заправки. Кстати, количество последних значительно уменьшилось в последнее время, но встретить их на дороге все еще можно. Эксперты отбирали пробы в специальный пробоотборник, после чего образцы доставлялись в лабораторию.

Сколько "задувают"?

Точность заправки газом – самый критикуемый водителями параметр. Многие автомобилисты замеряют пробеги и жалуются на то, что заправляют им газа больше, чем составляет емкость баллона. По нормативам недолив может составлять не более 1%, но добиться такого результата на колонке довольно сложно. Эксперты отбирали по 5 литров газа на каждой из АЗС, была замерена масса пустого отборника, затем масса полного, и по формуле с учетом плотности, пересчитана в объем. Итоги оказались очень полярными, и не всегда радостными для потребителей.

В образце Power Gas на заправках Shell был обнаружен лучший результат – здесь "налили" даже больше оплаченного – 5,05 л. Судя по всему, компания очень дорожит статусом серьезной международной компании, поэтому крайне щепетильно относится к поверкам оборудования.

Не отстает по точности и сеть БРСМ Нафта – 5,03 л. На КLO также топливо отпустили ровно по чеку. Но, заправки Marshall и Avantage 7 залили по 4,6 л вместо оплаченных 5, а "нелегалы" и вовсе отпустили 3,92 л. И если первые два случая еще можно списать на экономию на своевременном обслуживании колонок, то в случае "бочки" кажется, что покупателя сознательно обманывают. Получается, что низкая цена на стеле не коррелирует с количеством километров, которые проедет авто. В итоге, эффект желательной экономии не достигается.

Что показали лабораторные исследования?

В лаборатории образцы первым делом тестировались на соответствие требованиям профильного ГОСТа по показателю "Компонентный состав". Как известно, автомобильный газ состоит из смеси пропана и бутана, а также других углеводородов (изобутана, пропилена, этана, этилена и т.д.). Для разных времен года количественное содержание смеси может быть разное – летом это приблизительно 40:60 (пропана к бутану), зимой же наоборот – 60:40. Чем больше пропана в газе, тем выше давление насыщенных паров и тем лучше пусковые качества и работа топливной аппаратуры в зимний период эксплуатации.

Результаты лабораторных исследований. Фото: expertise.in.ua

Наше исследование показало, что все участники уложились в норматив, но разброс реальных показателей оказался довольно значительным. Лучшее соотношение показал образец Power Gas на заправках Shell – 60 пропана и 35 бутана. Такие цифры позволяют обеспечить наиболее полное сгорание смеси, а значит, и обеспечит динамику при сохранении экономичности езды. Также в этом образце зафиксированы низкие значения содержания вредного для топливной системы пропилена.

В лаборатории образцы первым делом тестировались на соответствие требованиям профильного ГОСТа. Фото: expertise.in.ua

В группу лидеров эксперты также отнесли автомобильный газ сети АЗС БРСМ Нафта (59:36). Стоит отметить и результат образца КLO, имеющий хорошо сбалансированный состав компонентов (58:37), а также низкое содержание пропилена.

Важными являются также марки сжиженного газа. Основных две – ПБА (пропан-бутан автомобильный) и СПБТ (смесь пропана бутана техническая). В чем разница? Первая марка – очищенный газ, адаптированный под использование в автомобилях, вторая – более "грязный", предназначенный для бытовых нужд, например, отопления.

По требованиям к СПБТ допускается жидкий остаток до 1,6 %, а для ПБА наличие остатка не допускается. Наличие жидкого остатка в СПБТ при его использовании в автомобилях ведет к накоплению остатка в баках, засорению фильтров, неисправностям топливной аппаратуры.

В отличие от прошлых исследований Института, в этот раз все образцы оказались именно автомобильным газом, жидкого остатка не было обнаружено ни в одной пробе.

И наконец, был проверен еще один важный параметр – плотность газа. Чем она больше, тем больше при прочих равных пробег на одной заправке. В этом параметре самые высокие показатели продемонстрировали образцы сетей БРСМ Нафта и Shell – соответственно, 540,2 и 540,5 кг/м3. А вот у Avantage 7 и "бочки" газ оказался наименее плотным - 530 и 525,6 кг/м3.

Большие сети продают более "чистый" газ, а другие завлекают низкой ценой

Несмотря на значительный рост цен, за последний год качество автомобильного газа улучшилось. Газ на заправках стал действительно "автомобильным" – "грязного" бытового газа уже нет, хотя еще год назад его продавали массово. Безусловно, разница есть – большие солидные сети стараются продавать более "чистый" и "премиальный" автомобильный газ, а региональные и средние сети предпочитают завлекать низкой ценой. Но при этом приятный "прайс" на стеле АЗС не всегда гарантирует выгоду – в конечном итоге важно только расстояние, пройденное на определенную сумму денег.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о результатах проверки качества наиболее популярного в Украине бензина А-95.