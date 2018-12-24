Село на границе Украины превратилось в свалку "евроблях": жители в панике

В словацком селе Убля на границе с Украиной владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжают массово оставлять свои транспортные средства.

Только за первые две недели декабря украинцы оставили там более сотни авто, передает Mukachevo.net.

"Сейчас машины без присмотра можно увидеть повсюду - и непосредственно у КПП и в любом месте, где их только могли припарковать", - отметила сельский председатель Надежда Серкова.

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Она также сообщила, что местные жители видели, как в село приезжают грузовики с автомобилями и выгружают их сразу у границы. Среди них - авто с английскими, польскими и венгерскими номерными знаками.

"Мы не позволим превратить Ублю в огромный мусорник", - почеркнула Серкова.

Чтобы решить проблему представители сельсовета начали предупреждать местных жителей, чтобы они не позволяли парковать машины в своих дворах и садах.

Глава Убли намерена вести на эту тему переговоры с областными властями в Прешове, чтобы те обеспечили парковочные зоны и пешеходные дорожки.

"Однозначно, что нужно решать эту ситуацию, ведь автомобилей с каждым днем становится все больше и больше", - заключила Серкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ввели крупные штрафы за нарушение правил ввоза евроблях на территорию страны. После этого украинцы начали массово вывозить авто на еврономерах в Словакию, Польшу. Эксперты уверены, что львиную долю нерастаможенных "евроблях", если новый закон полноценно вступит в силу, будут бросать во дворах и на улицах в Украине.