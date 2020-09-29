Самые дешевые б/у электромобили в Украине: сколько стоят популярные модели

Украинское законодательство, которое подразумевает нулевой акциз на электромобили, способствует росту популярности таких транспортных средств на наших дорогах. Это в том числе сформировало определенный ассортимент автомобилей на 100-процентной электротяге в украинской рознице. Хотя наибольшим спросом продолжают пользоваться б/у авто.

АвтоОбоз разобрался, сколько стоят в Украине наиболее популярные подержанные электрокары, которые чаще всего выезжают на дороги.

Nissan Leaf

Этот японский электромобиль, который в первом поколении поступил в производство в 2010 году, сегодня является наиболее популярной моделью на электротяге в мире. В Украине – тоже. Каждый месяц эта модель удерживает рейтинги отечественных продаж с большим отрывом среди электромобилей. Львиную долю статистики занимают именно б/у Nissan Leaf.

Nissan Leaf. Скриншот auto.ria.com

Цены в Украине начинаются с $6200. Не так много, учитывая, что с электромобилями всегда мало "возни" в техническом плане, и они довольно надежны. За эти деньги машину предлагают с пробегом 150 000 км. С учетом слабости технологий 10-летней давности и деградации батареи (емкость 24 кВтч) запас хода после полной зарядки составляет всего 80 км.

Tesla Model 3

Американские электромобили этой компании позиционируются как премиальные автомобили. Хотя в салоне не стоит ожидать роскошной отделки. Все деньги вложены в мощность, скорость и дальность пробега. Именно поэтому машины Tesla ездят дальше и быстрее всех. Базовой Model 3 это тоже касается.

Не так давно компактная модель в Украине по продажам обогнала старшую Model S. "Тройку" у нас можно купить от $26 900. При этом, в США новый экземпляр стоит приблизительно на 10 тысяч долларов дороже. Чем обусловлена низкая цена?

Tesla Model 3. Скриншот auto.ria.com

Электромобили Tesla – очень популярные предложения в категории бытых авто из Америки. Самая дешевая Model 3 на вторичном рынке в Украине – как раз такая машина. Продавец указал цену с учетом растаможки и всех запчастей. Осталось только отремонтировать электрокар. Судя по фото, повреждения серьезные.

Пробег составляет всего 14 000 км. Значит, в ДТП в США машина попала довольно рано. Батарейный блок емкостью 75 кВтч обеспечивает 500-километровый запас хода.

BMW i3

Компактный баварский электромобиль – очень технологичная модель. Карбоновый каркас кузова пришел прямиком из гоночных технологий, такие решения не применяются в массовых городских авто. И выглядит машина очень эффектно. Вы наверняка часто видите этот хэтчбек на украинских дорогах.

BMW i3. Скриншот auto.ria.com

Самое доступное предложение – от $13 000. По заявлению продавца, в ДТП электромобиль BMW не участвовал, пробег составляет 128 000 км.

Батарейный блок обеспечивает запас хода на уровне 147 км.

Volkswagen e-Golf

VW e-Golf является очень практичным транспортным средством, ведь построен на базе стандартного Volkswagen Golf. Немецкий бренд пользуется признанием и уважением в Украине, поэтому и электрическая модель компании обрела популярность.

Приобщиться к автомобилю можно за $12 900. За эти деньги машина 2015 года выпуска предлагается с пробегом 48 000 км. Электрический хэтчбек все еще выглядит современно, ведь VW Golf совсем недавно сменил поколение. Электрической модификации у него больше не будет.

Volkswagen e-Golf. Скриншот auto.ria.com

Батарейный блок емкостью 24 кВтч отвечает за усредненный пробег в 160 км в теплое время года. По информации продавца, зимой эта цифра снижается до 100 км.

Fiat 500e

Итальянский компакт – наверняка самый трогательный автомобиль в нашей подборке. Этому способствует притягательный ретро-дизайн классического 500. Но в этом случае производитель решил добавить немного технологичности с помощью электрической силовой установки.

Самая дешевая подобная модель в Украине стоит $8500. Пробег равен 48 000 км, а батарея на 24 кВтч предлагает преодолеть путь длиной 140 км после полной зарядки.

Fiat 500e. Скриншот auto.ria.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых дешевых б/у автомобилях в Украине, которые удивили своей ценой.