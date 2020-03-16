Samsung создал живучую батарею для электрокаров на 800 км пробега

Компания Samsung создала твердотельную батарею для электромобилей, которая может привнести революцию в мире "зеленого" транспорта. Самые главные преимущества этого аккумулятора – долговечность и "дальнобойность".

Как выяснил OBOZREVATEL, новую АКБ (пока готов лишь её прототип) разработали два подразделения южнокорейского техногиганта – Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) и Samsung R&D Institute Japan (SRJ). Создатели отмечают, что их разработка способна выдержать более 1000 циклов заряда, а пробег на одном зарядке, который она может обеспечить, составляет 800 км.

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Помимо этого, такая батарея компактнее (за счет большей плотности) и безопаснее современных литий-ионных батарей, использующих жидкостные электролиты.

Чтобы достичь вышеуказанных особенностей, инженеры сконцентрировалась на преодолении проблемы дендритов – иглоподобных кристаллов, которые могут образовываться на аноде тведотельной батареи во время зарядки и, таким образом, снижать ее срок службы и негативно сказываться на безопасности. Для этого они изготовили новый анод – из композитного материала на основе серебра и углерода.

Команда разработчиков: Юичи Айхара, главный инженер из научно-исследовательского института Samsung в Японии, Ли Йонг-гун, главный исследователь, и Им Донг-мин, мастер из SAIT (SAIT) news.samsung.com

Исследователи отмечают, что шар серебра и углерода позволил, среди прочего, повысить плотность энергии до 900 Втч/л (в 2-2,5 раза в сравнении с литий-ионными АКБ).

В Samsung надеются, что их решение поможет стимулировать развитие электрокаров, однако, когда новая батарея появится на серийных машинах (и появятся ли вообще), пока сказать сложно.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, чем электромобили отличаются от гибридов.

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