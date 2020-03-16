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16 марта • обновлено в 13:33
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Samsung создал живучую батарею для электрокаров на 800 км пробега

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Компания Samsung создала твердотельную батарею для электромобилей, которая может привнести революцию в мире "зеленого" транспорта. Самые главные преимущества этого аккумулятора – долговечность и "дальнобойность".

Как выяснил OBOZREVATEL, новую АКБ (пока готов лишь её прототип) разработали два подразделения южнокорейского техногиганта – Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) и Samsung R&D Institute Japan (SRJ). Создатели отмечают, что их разработка способна выдержать более 1000 циклов заряда, а пробег на одном зарядке, который она может обеспечить, составляет 800 км.

Samsung создал живучую батарею для электрокаров на 800 км пробега

news.samsung.com

Помимо этого, такая батарея компактнее (за счет большей плотности) и безопаснее современных литий-ионных батарей, использующих жидкостные электролиты.

Чтобы достичь вышеуказанных особенностей, инженеры сконцентрировалась на преодолении проблемы дендритов – иглоподобных кристаллов, которые могут образовываться на аноде тведотельной батареи во время зарядки и, таким образом, снижать ее срок службы и негативно сказываться на безопасности. Для этого они изготовили новый анод – из композитного материала на основе серебра и углерода.

Команда разработчиков: Юичи Айхара, главный инженер из научно-исследовательского института Samsung в Японии, Ли Йонг-гун, главный исследователь, и Им Донг-мин, мастер из SAIT (SAIT)

Команда разработчиков: Юичи Айхара, главный инженер из научно-исследовательского института Samsung в Японии, Ли Йонг-гун, главный исследователь, и Им Донг-мин, мастер из SAIT (SAIT)

news.samsung.com

Исследователи отмечают, что шар серебра и углерода позволил, среди прочего, повысить плотность энергии до 900 Втч/л (в 2-2,5 раза в сравнении с литий-ионными АКБ).

В Samsung надеются, что их решение поможет стимулировать развитие электрокаров, однако, когда новая батарея появится на серийных машинах (и появятся ли вообще), пока сказать сложно.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, чем электромобили отличаются от гибридов.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили новые авто
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