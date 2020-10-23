Самые популярные б/у машины в Украине: чем привлекают и сколько стоят

Renault Duster – один из наиболее популярных автомобилей в Украине. Недавно у него появилась альтернатива в лице Renault Arkana отечественной сборки, но спрос на модель не падает.

АвтоОбоз выяснил, сколько денег нужно отдать за б/у кроссовер и в каком состоянии продавцы выставляют свои машины на рынок в поисках покупателей. Несмотря на то, что новый "Рено Дастер" стоит не так уж дорого (от 382 900 грн), в продаже много более доступных предложений.

Самый дешевый автомобиль – б/у Renault Duster за $4900 (139 000 грн). Машина 2011 года выпуска, а пробег составляет 150 000 км – обе цифры не слишком оптимистичные. К тому же, кроссовер побывал в ДТП.

Б/у Renault Duster за $4900 Скриншот auto.ria

Продавец в объявлении не уточняет состояние транспортного средства. Неизвестно, сможет ли кроссовер ехать. Судя по фото, на первый взгляд повреждения не слишком серьезные. Есть вмятины на правом переднем крыле, придется также отремонтировать бампер.

Однако дверь переднего пассажира закрывается неплотно – видна широкая щель. Причина раскрывается при взгляде на машину слева, куда, по всей видимости, пришелся сильный удар. Геометрия кузова изменилась, пострадал силовой каркас, из-за этого и "повело" противоположную сторону. Дверные проемы, пороги и стойки кузова ремонтировать трудно. И вообще это не очень хорошая идея, ведь в дальнейшем, при возникновении следующего ДТП, на жесткость конструкции надеяться не придется, а машина должна оставаться безопасной.

Б/у Renault Duster за $4900 Скриншот auto.ria

Если доплатить 50 долларов, можно обратить внимание на экземпляр того же 2011 года за $4950 (140 000 грн) с пробегом 200 000 км. Это больше, чем у предыдущего предложения, но и цена – тоже. При этом автомобили одного возраста.

Б/у Renault Duster за $4950 Скриншот auto.ria

Этот Duster также побывал в ДТП. Но удар меньшей силы пришелся на заднюю часть и, видимо, не повлиял на рабочие характеристики – продавец указал, что машина может ехать самостоятельно. Да и выглядят повреждения не так серьезно, хотя силовая структура все же пострадала. Ремонтировать придется крышу, крыло, бампер и крышку багажника. Разумеется, каркас тоже нужно выравнивать.

Б/у Renault Duster за $4950 Скриншот auto.ria

Если нужен полностью целый экземпляр, разумеется, необходимо заплатить больше. Самый дешевый Renault Duster в такой категории на украинской вторичке оценен в $7200 (204 000 грн). Если судить по фото, вопросов к машине нет. Продавец также отмечает хорошее состояние. Но, как всегда в случае с приобретением б/у автомобиля, каждую машину необходимо внимательно досматривать на предмет скрытых дефектов. Пробег этого кроссовера равен 180 000 км, авто произведено в 2010 году.

Б/у Renault Duster за $7200 Скриншот auto.ria

На рынке множество предложений в разном состоянии, во всевозможных комплектациях с широким набором дополнительного оборудования. Конечно, все они будут дороже. Но за самый "роскошный" вариант просят $27 999 (795 000 грн). Это цена базовой Toyota Camry из салона – трудно предположить, что бюджетный кроссовер может столько стоить. Особенно учитывая, что цена на базовую модификацию у дилера в два раза меньше.

Б/у Renault Duster за $27 999 Скриншот auto.ria

Дело в том, что этот экземпляр преодолел всего 17 000 км пробега, машина 2019 года. Собственно, кроссовер почти новый. Но на стоимость также повлияла комплектация. В списке оснащения – бесключевой доступ, система помощи движения при наклоне, электропакет, круиз-контроль, датчики дождя и света, дополнительный комплект колес и множество другого оборудования. Машина все еще на гарантии, с официальной историей обслуживания, в которой числится пока только одно плановое ТО. Кроссовер дорогой, но это неплохая возможность сэкономить, если стоит задача купить Renault Duster в максимальной комплектации.

Эта модель в Европе известна как Dacia Duster, такие автомобили есть и на украинском вторичном рынке. Самый дешевый кроссовер обойдется в $3700 (105 000 грн) – как старый Lanos. Машина с пробегом 160 000 км побывала в ДТП – опрокинулась на крышу, но заводится и едет. Впрочем, ремонт будет очень дорогим.

Б/у Dacia Duster за $3700 Скриншот auto.ria

Самый дорогой б/у Dacia Duster в Украине стоит $16 300 (463 000 грн). Дороже нового аналога от Renault в базовом исполнении, но здесь лучше оснащение с дополнительными опциями. Пробег – 67 000 км. И не стоит переживать об обслуживании – технически кроссоверы двух брендов полностью унифицированы, поэтому подержанная Dacia может оказаться привлекательным вариантом.

Б/у Dacia Duster за $16 300 Скриншот auto.ria

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине очень много подержанных Renault Logan, которые можно выбрать на вторичном рынке. Машины представлены в разном техническом состоянии, но самая дешевая стоит менее $2000.