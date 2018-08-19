В Украине радикально меняют правила перевозок пассажиров: что произойдет

После ряда резонансных аварий с маршрутками, в которых погибли и пострадали десятки людей, в Украине кардинально меняют правила пассажирских перевозок.

Водителей и владельцев транспортных компаний ждут проверки. А уже в ближайшие три года в утиль пойдут незаконно переоборудованные в маршрутки грузовики. В автобусах в обязательном порядке появятся ремни безопасности. А водителям придется ездить с навигаторами и устройствами, контролирующими их отдых. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

Ремни и тахографы

Министерство инфраструктуры разработало проект поэтапного ужесточения правил перевозок пассажиров. Так, с 1 января 2019 года нельзя будет перевозить пассажиров в автобусах, рассчитанных на более чем 9 человек, без использования тахографа.

Тахограф – это специальный прибор, который регистрирует скорость движения автотранспортного средства, а также режим труда водителя. Например, сколько времени водитель находится за рулем и сколько отдыхает.

Исключением будут только автобусы, которые используют на регулярных перевозках на маршрутах протяженностью не более 50 км и со скоростью до 40 км в час. Фактически речь идет о городском общественном транспорте.

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С января 2020 года министерство собирается запретить использовать автобусы, переоборудованные из грузовых автомобилей, для перевозки пассажиров. По словам министра Омеляна, такие автобусы будут отправлять на штрафплощадки и утилизировать. А владельцев будут лишать лицензий на перевозку. Старые же автобусы будут просто изымать.

Правда, исключение сделают для переоборудованных автобусов категории М2 (до 5 тонн), которые в своей конструкции предусматривают перевозку сидячих пассажиров. Их можно будет использовать для нерегулярных перевозок на маршрутах длиной до 80 км. Владельцы таких автомобилей должны будут иметь специальный сертификат.

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А с 1 января 2021 года вовсе запретят возить пассажиров в автобусах без ремней безопасности. Исключением будет только городской транспорт.

Война нелегалам

Также с августа должен заработать электронный кабинет перевозчика, где будет собираться вся информация о нем. А со следующего, 2019 года, все автобусы должны быть оборудованы GPS, введут и электронный билет.

Такие новшества по душе не всем перевозчикам. Они аргументируют это тем, что им придется вкладывать дополнительные средства в переоборудование транспортных средств. Скорее всего, владельцы просто не хотят, чтобы власти контролировали их передвижение, ведь сразу станет ясно, сколько рейсов и куда они выполняют, а значит - какие доходы имеют.

В министерстве инфраструктуры пообещали бороться с нелегальными перевозчиками. По словам Омеляна, 50-70% пассажирских перевозок в стране находятся в тени. То есть предприниматели работают без лицензий, не платят налоги и не отвечают за безопасность людей.

Контроль на дорогах

После ряда резонансных аварий власти пообещали тотальный контроль на дорогах. Заместитель главы МВД Сергей Яровой сообщил, что только последние проверки выявили около трех тысяч неисправных автобусов, которые перевозили пассажиров. А самое распространенное нарушение среди водителей автобусов - вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, создание аварийной обстановки на дороге и перевозка пассажиров сверх установленной нормы.

Яровой добавил, что чиновники из "Укртрансбезопасности", которые выдают компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свое бездействие в ситуации, когда тысячи автобусов оказываются неисправными.