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2 июня • обновлено в 23:54
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Рекорд дня – 210 км/час: в МВД опубликовали "список потенциальных убийц"

1.4т
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По итогам вторника, 2 июня [второго дня работы системы автофиксации нарушений ПДД] антирекордсменом стал водитель Porsche Cayenne, который мчался по трассе Киев-Харьков со скоростью 210 км/час.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook, отметив, что теперь водитель, авто которого зарегистрировано в Полтаве, будет вынужден заплатить штраф в 510 гривен.

Рекорд дня – 210 км/час: в МВД опубликовали "список потенциальных убийц"

facebook.com/anton.gerashchenko

Также Геращенко опубликовал "список потенциальных убийц на дороге" – водителей, которые ездили со скоростью более 170 км/час.

Он показал номерные знаки нарушителей, скрыв по две последних буквы. Геращенко выразил надежду, что горе-водителей увидят их знакомые и пристыдят, чтобы те "не натворили беды".

Рекорд дня – 210 км/час: в МВД опубликовали "список потенциальных убийц"

facebook.com/anton.gerashchenko

Рекорд дня – 210 км/час: в МВД опубликовали "список потенциальных убийц"

facebook.com/anton.gerashchenko

"Но есть и хорошая новость. На второй день работы системы автофиксации, количество фактов превышения скорости уменьшилось на 40%", – добавил он.

Глава МВД Арсен Аваков уточнил, что в Киеве и области к вечеру 2 июня зафиксировали 34 176 нарушений скоростного режима, тогда как 1 июня было почти 58 тысяч нарушений.

Рекорд дня – 210 км/час: в МВД опубликовали "список потенциальных убийц"

МВД

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.

  • Превышение скорости движения будет наказываться штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

  • Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

  • Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Автоновости Украины Видеофиксация на дорогах
Место
Украина
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