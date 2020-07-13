Редкая Ferrari превратилась в утопленника из-за прорыва трубы

В Лондоне произошел прорыв магистрального водопровода, из-за которого прямо во время движения затопило несколько автомобилей. Среди пострадавших машин оказался редкий итальянский суперкар.

Как сообщает YouTube-канал Horsepower Hunters, ЧП случилось на окружной дороге британской столицы. На опубликованных кадрах видно, что через образовавшееся "озеро", среди прочих, не смог проехать Ferrari FF. Автомобиль затопило по самые пороги и радиаторную решетку радиатора. Из-за того, что вода попала в моторный отсек суперкара (в отличие от многих других машин итальянской марки двигатель у FF находится сзади), он не смог продолжить движение.

Очевидцы сообщили, что сначала водитель Феррари находился в растерянности, а затем стал злиться на произошедшее – и немудрено, почему. При этом кроме него в западню попало еще несколько дорогих авто – BMW 7-Series и Mercedes-Benz C-Class.

Еще несколько авто, которые пострадали от потопа. Фото: London 999 Feed

Прибывшие на место прорыва трубы спасатели на протяжении четырех часов устранял потоп и помогали водителям покинуть их машины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что два незнакомых угонщика совершили столкновение друг с другом и сразу же попались полиции.