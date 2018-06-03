Ребенок умер в "скорой": в Запорожье случилось страшное ДТП

В Запорожье в результате аварии погибли 5-летняя девочка и ее мать.

Как стало известно, BMW с литовскими номерами во время "гонок" по Набережной на большой скорости сбил мать с пятилетней девочкой, шедших по тротуару, передает "Интерфакс-Украина".

Ребенок умер в скорой, его мать скончалась уже в реанимации.

Как рассказали патрульные полицейские, которые находились на месте аварии, до приезда скорой они пытались оказать первую помощь пострадавшим, поскольку мать с ребенком еще подавали признаки жизни, однако те не выжили. Девочка умерла в автомобиле скорой, ее мать - в реанимации 5 больницы скорой помощи.

По предварительной информации водитель BMW участвовал в гонках по Набережной вместе с другим автомобилем, и, возможно, не справился с управлением, заехав на тротуар, сбив людей, и врезавшись в ель.

При этом второму автомобилю удалось скрыться с места происшествия. Позже появилась информация, что его задержали. У него якобы перелом позвоночника.

По данным следствия, тормозной путь автомобиля, сбившего мать и ребенка, составлял до 120 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в Дарницком районе на улице Григоренко Volkswagen из кортежа сбил ребенка-велосипедиста.